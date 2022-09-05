Sancaktepe'de üzerinde baz istasyonu olan çatıda yangın çıktı
Sancaktepe'de üzerinde baz istasyonu bulunan 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Çatının tamamını saran yangında olası bir felaketi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi önledi.
Sancaktepe, Yenidoğan Mahallesi, Ufuk Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın çatısında saat 08.00 sıralarında, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede üzerinde baz istasyonu da bulunan çatının tamamını sardı. Dumanları farkeden mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına merdiven aracıyla müdahale etti. Yaklaşık yarım saat içinde söndürülen yangında ölen ya da yaralan olmadı. Çatıda hasar oluşurken, baz istasyonu da kullanılamaz hale geldi.
Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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