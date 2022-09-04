Yangında mahsur kalan anne çocuğunu balkondan aşağı bıraktı

Sultangazi'de bir binanın girişindeki elektrik panosundan çıkan yangın daire sakinlerini korkuttu. Yangına birinci kattaki dairesinde yakalanan anne, çocuğunu kurtarmak için balkondan aşağı bıraktı.

cumhuriyet.com.tr
04 Eylül 2022 Pazar, 16:06
Yangında mahsur kalan anne çocuğunu balkondan aşağı bıraktı
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Yangın, saat 12.30 sıralarında Sultangazi'nin Uğur Mumcu Mahallesi 2288 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın girişindeki elektrik panosunda çıktı.

Panodan çıkan alevler, binayı sardı. Daire sakinlerinin dumanları farketmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Binanın birinci katında mahsur kalan anne, paniğe kapılarak çocuğunu dairenin balkonundan aşağıya bıraktı. Hafif yaralanan çocuk, ambulansla hastaneye götürülürken, dumandan etkilenen 1'i çocuk 2 kişiye de olay yerinde müdahale edildi.

Yangında bir can kaybı yaşanmazken, binada hasar oluştu.


Sultangazi Yangın itfaiye

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