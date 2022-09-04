Yangında mahsur kalan anne çocuğunu balkondan aşağı bıraktı

04 Eylül 2022 Pazar, 16:06

Yangın, saat 12.30 sıralarında Sultangazi'nin Uğur Mumcu Mahallesi 2288 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın girişindeki elektrik panosunda çıktı.

Panodan çıkan alevler, binayı sardı. Daire sakinlerinin dumanları farketmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Binanın birinci katında mahsur kalan anne, paniğe kapılarak çocuğunu dairenin balkonundan aşağıya bıraktı. Hafif yaralanan çocuk, ambulansla hastaneye götürülürken, dumandan etkilenen 1'i çocuk 2 kişiye de olay yerinde müdahale edildi.

Yangında bir can kaybı yaşanmazken, binada hasar oluştu.