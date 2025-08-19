Yangından kurtarılan Asaf’tan acı haber!

Yangın, Kırıkhan ilçesi 408 Evler Mahallesi’nde yaşandı. Mahallede bulunan bir evde, bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangında anne ve 3 yaşındaki Asaf Şahbaz mahsur kaldı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ettikleri esnada dumandan etkilenen anne ve baygın olan 3 yaşındaki çocuğu kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı anne ve evladı hastaneye kaldırıldı.

Hayati tehlikesi olan 3 yaşındaki Şahbaz, kaldırıldığı hastanede 7 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

3 yaşındaki Şahbaz’ın cenazesi Kırıkhan Asri Mezarlığı'na defnedildi. Yaralı olarak kurtarılan annenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.