Yangını söndürmek için fabrika çatısına çıkan işçi düştü!

Yayınlanma: 21.12.2023 - 15:52

Güncelleme: 21.12.2023 - 16:01

Bursa'da bulunan İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde üzerinde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında saat 13.00 sıralarında bir feci bir olay yaşandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Edinilen bilgiye göre; çatıdaki ufak çaplı yangını tüple söndürmeye çalışan işçi Emin O. (39) dengesini kaybederek yere düştü. Yaralanan işçi, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.