Yangının ardından... Balıklı Rum Hastanesi'nde temizlik çalışmaları

Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde dün çıkan yangının ardından belediye ekipleri temizlik çalışmalarına devam ediyor

(DHA)
05 Ağustos 2022 Cuma, 11:45
Yangının ardından... Balıklı Rum Hastanesi'nde temizlik çalışmaları
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Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde dün çıkan yangının ardından saat 11.00 sıralarında ekipler incelemelerini bitirdi.

İncelemelerin ardından belediye ekipleri temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, çatıda yanan tahta parçalarını hastane bahçesine atıyor. 


Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Yangın

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