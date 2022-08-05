Yangının ardından... Balıklı Rum Hastanesi'nde temizlik çalışmaları
Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde dün çıkan yangının ardından belediye ekipleri temizlik çalışmalarına devam ediyor
Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde dün çıkan yangının ardından saat 11.00 sıralarında ekipler incelemelerini bitirdi.
İncelemelerin ardından belediye ekipleri temizlik çalışmalarına devam ediyor.
Ekipler, çatıda yanan tahta parçalarını hastane bahçesine atıyor.
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