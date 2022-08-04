Son Dakika: Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın!

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Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

DHA
04 Ağustos 2022 Perşembe, 13:22

Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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Yangın hasta Hastane

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