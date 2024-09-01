Yangınlar sonrası Resmî Gazete kararı: İzmir'de orman alanları yapılaşmaya açıldı
Orman yangınlarında bir çok alanın tahrip olduğu Bayraklı dahil pek çok ormanlık alan Resmi Gazete kararıyla yapılaşma alanı haline getirildi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan bir kararla, İzmir Bayraklı'da yangınların etkilediği 375 hektarlık alan orman sınırları dışına alındı.
Resmi Gazete, "İzmir İli Bayraklı İlçesi'nde bulunan alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına" yönelik karar verdi. Söz konusu karar, daha önce de benzeri girişimlerin Danıştay tarafından durdurulduğu bir bölgeyi kapsıyor.
BirGün'ün aktardığına göre, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Aykut Akdemir, aynı alanların geçmişte de ormanlık statüsü dışına çıkarılmaya çalışıldığını belirtti. Akdemir, "Daha önce Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararı verdiği bu alan, şimdi yeniden yapılaşmaya açılıyor. TOKİ, bölgeye 3 bin konut inşa etti ve şimdi bu yapılaşma yasalara uygun hale getirilmeye çalışılıyor" dedi.
KAMUOYU TEPKİLİ
Bayraklı Şehir Hastanesi gibi önemli yapıların bulunduğu bölge, 2020 depremi sonrası mahkeme kararı ile iptal edilen yapılaşmanın, yeniden gündeme gelmesiyle dikkat çekiyor. Ayrıca, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın İstanbul, Ankara, Adana, Muğla ve Mersin'de çeşitli arsaları satışa çıkarması da kamuoyunun tepkisini çekiyor.
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