Yangınlarda zarar gören ormanlık alanlarda acı bilanço netleşti. Geçen yıldan daha fazla alan yandı: 30 bin hektar kül oldu!

Türkiye her yıl binlerce hektarlık ormanlık alanını yangınlarda kaybediyor. Yangın söndürme uçak ve helikopter sayısının yeterli olup olmadığı her yıl tartışma konusu oluyor. Yanan ormanlık alanlar, hava araçlarının sayısına dair son veriler TBMM’ye sunulan bütçede ortaya çıktı. Orman Genel Müdürlüğü’nün 2026 Yılı Bütçe Teklifi’ne göre, insan kaynaklı yangın sayısının toplam yangın sayısına göre oranı geçen yıl yüzde 80.8’di. Bu yıl yüzde 83 olması bekleniyor. Orman yangınları ile mücadelede kullanılacak kuruma ait hava aracı sayısı bu yıl 23’tü. Gelecek yıl 27’ye çıkarılması hedefleniyor. 2027 hedefi ise 31 hava aracı.

YANAN ALAN ARTTI

Orman yangınları sonucu zarar gören alan miktarı geçen yıl 27 bin 485 hektardı. Bu yıl sonu itibariyle 30 bin hektara çıkacağı tahmin ediliyor.

HEDEFLER TUTMADI

Yangın başına düşen alan miktarı da geçen yıl 7.24 hektardı. Bu yıl 5.5 hektar olarak planlanmıştı. Ancak 10 hektara çıkması bekleniyor.

Yangına 1. derecede hassas bölgelerdeki ilk müdahale süresi geçen yıl 11 dakikaydı. Bu yıl 10 dakikaya indirilmesi hedefleniyordu. Gerçekleşmenin ise yine 11 dakika olması bekleniyor. Gelecek yıllardaki hedef de 10 dakika olarak belirlendi. Orman varlığının ülke toplam alanına oranı geçen yıl yüzde 30’du. Bu yıl yüzde 30.15’e çıkarılması hedefleniyordu. Ancak gerçekleşmenin yine yüzde 30 olması bekleniyor. Gelecek yılki hedef ise yüzde 30.05. Toplam orman alanı geçen yıl 23.3 milyon hektardı. Bu yıl 23.5 milyon hektara çıkarılması planlanıyordu. Ancak gerçekleşmenin 23.4 milyon hektarda kalması bekleniyor. Gelecek yılki hedef de 23.4 milyon hektar. Gelecek yıl sadece 40 bin hektarlık bir artış öngörülüyor.