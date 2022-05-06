Yanında bebeği olan anne, tartıştığı kadın tarafından bıçaklandı
İzmir’in Bayraklı ilçesinde Meryem Çıtırkır, kucağında 18 aylık bebeği olduğu halde evin önünde tartıştığı kadın tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. 3 bıçak darbesiyle yaralanan Çıtırkır hastanede tedaviye alınırken, polis, hakkında birçok suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli E.E.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, dün saat 23.50 sıralarında Çiçek Mahallesi 1611 sokakta meydana geldi. Meryem Çıtırkır, 18 aylık bebeği ile komşusu S.Y.'nin yanına geldi. S.Y. ile Meryem Çıtırkır evin önünde konuştuğu sırada, iddiaya göre sokaktan geçen E.E. isimli kadın yanlarına geldi.
Meryem Çıtırkır ile E.E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Gerginliğin artması sonucu E.E., yanında bulunan bıçağı çıkartarak Meryem Çıtırkır'ı kucağında çocuğu olduğu halde saldırdı. Arbede sırasında Çıtırkır, çocuğunu korumaya çalışırken aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Şüpheli E.E. ise sokaktan geçen bir taksiye binerek kaçtı.
S.Y.'nin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi ilk müdahalenin ardından yaralı kadını ambulansla Meryem Çıtırkır, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. 3 bıçak darbesiyle yaralandığı belirlenen Meryem Çıtırkır'ın polise verdiği ilk ifadede, arkadaşı S.Y. ile birlikte oturdukları sırada yanlarına gelen E.E.'nin sebepsiz yere kendisiyle tartıştığı ve ardından belinden çıkardığı bıçak ile salodırdığını söylediği öğrenildi.
Polis, olaydan sonra kaçan ve hakkında birçok suç kaydı bulunan E.E.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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