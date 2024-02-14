‘Yanıt yok’ bakanlığı!

Tarım ve Orman Bakanlığı, CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün’ün tarımla ilgili sorularına yanıt vermek yerine TÜİK’e yönlendirdi.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 14.02.2024 - 04:00
‘Yanıt yok’ bakanlığı!
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CHP’li Ün, Bakan İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, kayıtlı çiftçi sayısı, illere göre çiftçi sayısı, hangi ürünü kaç çiftçi üretiyor ve daha birçok konu hakkında bilgi istedi. 

Ayrıca bu tarım alanların ne kadarının sulu ne kadarının kuru olduğu hakkında da bilgi talep etti. Bakan Yumaklı’nın yanıtına göre, 2023 yılında Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üretici sayısı 2 milyon 245 bin 526. Yanıtta, il ve yıl bazında tarım alanlarına ilişkin verilerin ise TÜİK’in internet sayfasında olduğu belirtildi. 

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Yanıtı değerlendiren Ün, 6 Ekim 2023’te verdikleri önergeye 125 gün sonra 8 Şubat 2024’te yanıt geldiğine dikkat çekti. Yanıtta bakanlığın birçok konuda yeterli bilgiye sahip olmadığının görüldüğüne işaret eden Ün, “Önergemize yanıt veremeyen bir bakanlık, ülkenin üretim planlamasını ve gıda güvenliğini nasıl garanti altına alacak ? Eğer bu bilgiler var da kamuoyundan saklanıyorsa, suç işleniyor demektir.”



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