Altın madeninde heyelan: Çevre Bakanlığı’ndan ilk açıklama!
Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Erzincan İliç’te meydana gelen heyelana ilişkin bir açıklama paylaştı. Açıklamada “Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık” ifadeleri kullanıldı.
Erzincan İliç'te Kanadalı bir şirketin altın madeninde maden cevher döküm sahasında toprak kayması meydana geldi.
Saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda göçük altında kalan işçilerin olduğu belirtiliyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, felaketin ardından 9 kişiye ulaşılamadığını duyurdu. Yerlikaya, kayıp kişileri bulmak için 400 personelle arama kurtarma çalışması yürütüldüğünü bildirdi.
Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan söz konusu durum üzerine bir açıklama geldi.
Açıklamada “Toprak kaymasının hemen ardından Bakanlığımız merkez ve İl müdürlüğümüz Denetim Ekiplerini bölgeye ivedilikle sevk ettik. Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık.
Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor, gelişmeleri hassasiyetle takip ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.
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