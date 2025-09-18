Yankı Bağcıoğlu: Orkun Özeller'e ölüm tehdidi, ailelerine sosyal medya tacizi kabul edilemez

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, emekli Albay Orkun Özeller'in tutuklanmasına tepki gösterdi.

Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

"Vatanseverlerden korkmayın. Terörü bitirmeye çalışırken, yıllarını vatan savunması için feda edenlerin konuşmasından, tecrübelerini aktarmasından korkmayın. Susturmak, ifade özgürlüklerini ellerinden almak kimseye en başta milli güvenliğimize katkı sağlamaz. Görüşler açıklanırken terörün bitirilmesi için yıllarını vermiş askerlerin üye olduğu ve kanunla kurulmuş emekli asker derneklerini (TESUD, TEMAD, TEMUD) de dinleyin.

Vatan uğrunda ölmeyi göze alanların, ömrünün ilkbaharında vurulanların, sözleri, değerlendirmeleri ve önerileri her şeyden kıymetlidir. Orkun Özeller veya herhangi bir askerimize ölüm tehdidi, ailelerine sosyal medya tacizi kabul edilemez."

NE OLMUŞTU?

Emekli Albay Orkun Özeller, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı (MHP) Devlet Bahçeli'ye yönelik sözleri sonrası sosyal medyada MHP yönetici ve üyelerinden gelen tehditlerin ardından gözaltına alındı.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "hakaret" ve "kamu görevlisine hakaret" suçlamalarıyla hakkında gözaltı kararı verilen Özeller'in Ordu Adliyesi'nde ifade verdiği öğrenildi.

Emekli Albay Orkun Özeller, ifadesinin ardından tutuklandı.

Özeller, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştirmesinin ardından gelen tehdit ve hakaretlere tepki göstererek, "Siyasetçiler ilah değildir. İnsandır, eleştirilebilir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın eleştirenlerin durumunu biliyoruz. Ama sadece Sayın Bahçeli'yi eleştirenlerin ölümle tehdit edilmesi oldukça düşündürücü değil midir? Ben sözlerimin arkasındayım. Benim için hiçbir hükmü olmayan bu tehditler karşısında her türlü savunma hakkımı kullanacağım. Mahkemelerde şikayetlerde de bulunuyorum" demişti.