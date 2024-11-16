Yanlış adrese baskın yapan polis ev sahibinin kolunu kırdı!

Yayınlanma: 16.11.2024 - 09:56

Güncelleme: 16.11.2024 - 09:56

Kütahya Akkent Mahallesi TOKİ'de ailesiyle birlikte yaşayan Mehmet Ali Güngör'ün evine 14 Ekim Perşembe günü sabah 06.30-07.00 saatlerinde polis baskını düzenlendi. Güngör'ün eşinin kapıyı açmasıyla birlikte hiçbir bilgi vermeyen polislerin önce eşini ardından da Mehmet Ali Güngör'ü darbetti. Çenesine yumruk atılan ve yere düşürülerek kolu kırılan Güngör, polislerin yanlış adreste olduklarını anlamaları üzerine bırakıldı. Kütahya Emniyet Müdürü, Güngör'den özür dilese de Vali Musa Işın, herhangi bir açıklama ya da ziyarette bulunmadı.

Gazete Duvar'ın haberine göre, Kütahya Şehir Hastanesi ortopedi bölümüne yatırılan Güngör'ün sol kolunun üst kısmında parçalı kırık, alt kısmında ise tam kırık olduğu tespit edildi. Ameliyata alınacak olan Güngör, ameliyatın ardından şikâyeti olarak hukuki süreci başlatacağını kaydetti.

"HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEDEN YUMRUK ATTILAR"

Olayı anlatan Güngör sabah erken saatte kapının 3-4 kez sert bir şekilde vurulduğını, eşinin kendisinden önce kapıyı açtığını söyleyerek olay günü yaşananları şöyle anlattı:

"Kapıyı açmasıyla birlikte eşimi iterek yere düşürdüler. Arkasında ben vardım. Eşime vurdukları anda ben apartmanımızda komşuların tartıştığını, kapı numarasını karıştırıp bizim eve geldiklerini düşündüm. Aileme zarar verecekler diye korktum. 10 dakikaya yakın arbede yaşandı. Ben o ana kadar polis olduklarını bilmiyordum. Eşimi savurup yere düşürdüklerinde panikledim. Eğer ilk geldiklerinde polis olduklarını söyleselerdi ben adımı söylerdim, yanlış kişi olduğumu anlarlardı. Eşimin hemen arkasındaydım. Gelen kişiler eşimden sonra hiçbir şey söylemeden bu kez benim çeneme yumruk attılar. Sonra 4-5 kişi birden benim üzerime yüklendiler, sırtımdan iterek yere yatırdılar. Kolumu arkadan bükerek odun kırar gibi kırdılar."

"YANLIŞ KİŞİ, YANLIŞ ADRES"

Kendine gelen eşinin "polis" diye bağırmasının ardından eve gelen ekiplerin polis olduklarını söylediklerini belirten Güngör "Ben o ana kadar polis olduklarını anlamadım, sivillerdi. Tam o esnada aşağıdan 2-3 kişi koşa koşa geldi. 'Yanlış kişi, yanlış adres' diye bağırdılar. Sonra benim üzerimden çekildiler ama o sırada benim ağzımdan kan geliyor, kolum da kırılmıştı. Onlar benim üzerimden kalkınca eşim 'ambulans' diye bağırdı, polisler ambulansı çağırdıklarını söylediler. Olay yerine gelen ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldım. Sol kolumun üstünde parçalı kırık, alt kısmında ise tam bir kırık tespit edildi, ameliyata gireceğim" dedi.

"EMNİYET MÜDÜRÜ ÖZÜR DİLEDİ"

Eve baskına giden polislerin kendisiyle hastaneye gitmediklerini aktaran Güngör, şöyle devam etti:

"Hastaneye yatışımın ardından emniyetten polisler, komiserler geldi. Öğlen 11.00-12.00 gibi de emniyet müdürü gelip kurum adına özür diledi. Ama ben kabul etmiyorum. Vali Musa Işın ise şimdiye kadar aramadı da, gelmedi de. Yarın avukatlarımızla görüşeceğiz. İfademiz ameliyattan sonra alınıyormuş. Hastane polisine ifademi verip şikâyetçi olarak hukuki süreci başlatacağım."