Yanlış aşı sonrası felç kalan feride 45 yıl sonra denizle buluştu

Yayınlanma: 21.11.2024 - 10:00

Güncelleme: 21.11.2024 - 10:00

Antalya’da, 45 yıldır yatağa bağımlı yaşayan Özbek asıllı Feride Mehmetoğlu’nun en büyük hayali gerçek oldu. Hayırsever dernek ve kurumların desteğiyle ambulansla sahil kenarına götürülen Feride, yıllardır görmek istediği denizle buluştu. Duygularını “Tüm isteklerim gerçek oldu. Denizi görmek istiyordum, gördüm. Bebekler gibi mutluyum” sözleriyle ifade etti.

YANLIŞ AŞI FELÇ BIRAKTI

Özbekistan’da dünyaya gelen Feride Mehmetoğlu, 5 aylıkken geçirdiği zatürrenin ardından hastaneye kaldırıldı. 1,5 ay süren tedavi sırasında, iddiaya göre, kendisine yapılan yanlış doz aşı nedeniyle felç kalan Feride, o günden itibaren yatağa bağımlı bir yaşam sürdürdü.

DENİZ HAYALİ İÇİN HAYIRSEVERLER HAREKETE GEÇTİ

Feride’nin en büyük hayali deniz kenarında oturmaktı. DHA tarafından yayımlanan haberin ardından hayırsever dernekler ve kurumlar bu hayali gerçekleştirmek için bir araya geldi. Ambulansla evinden alınarak sahile götürülen Feride, tekerlekli sandalyesiyle deniz kenarına ulaştırıldı. Deniz suyuna dokunabilmesi için kova yardımıyla su getirildi.

‘KENDİMİ BEBEKLER GİBİ MUTLU HİSSEDİYORUM’

En büyük hayalinin gerçekleştiğini belirten Feride Mehmetoğlu, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Annem bana 'Seni denize götürecekler' dediğinde o kadar heyecanlandım ki gece boyu uyuyamadım. Yolda kendimi sağlıklı hissettim. Denizi gördüm, dalgaları izledim, kokusunu içime çektim. Kendimi bebekler gibi mutlu hissediyorum. Allah herkesten razı olsun."







ANNESİ: ‘FERİDE MUTLU OLURSA BİZ DAHA MUTLU OLURUZ’

Feride’nin annesi Safiye Mehmetoğlu, bu anlamlı gün için teşekkürlerini iletti:

"Kızımı buraya getiren herkesten Allah razı olsun. Sabaha kadar heyecandan uyuyamadı, birlikte hayaller kurduk. Onu mutlu görmek bizim için her şeyden önemli. Hayali gerçek oldu, bugünü hiçbir zaman unutmayacak."

‘FERİDE’NİN GÜLÜŞÜNDE DÜNYALAR SAKLI’

Feride’nin denizle buluşmasında öncülük eden Antalya Yardımlaşma Platformu Başkanı Halit Mert, “Feride’nin hayalini öğrenir öğrenmez harekete geçtik. Onun mutluluğu bizim mutluluğumuz oldu” dedi. Muratpaşa Gençlik Merkezi Müdürü Süleyman Yıldız ise duygularını, “Feride’nin bir gülüşünde dünyalar saklı. Bu projenin bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz” sözleriyle ifade etti.

Hayırseverlerin ve kurumların dayanışmasıyla Feride’nin 45 yıllık deniz hayali gerçeğe dönüşürken, yaşadığı mutluluk herkesin yüreğine dokundu.