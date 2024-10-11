Cleveland Clinic araştırması: 'Covid-19 kalp krizi ve felç riskini üç yıl süreyle iki katına çıkarabilir'

Yayınlanma: 11.10.2024 - 08:59

Güncelleme: 11.10.2024 - 09:00

BBC

Covid-19 ve kalp sağlığı arasında nasıl bir ilişki var?

Pandemiden bu yana sık sık gündeme geldi, çok tartışıldı.

Etrafında çokça bilgi kirliliği oluştu.

ABD'nin Ohio eyaletinde yer alan Cleveland Clinic Lerner Araştırma Enstitüsü yöneticisi Dr. Stanley Hazen, Covid'in kalp ve damar sağlığına etkilerine dair en güncel araştırmanın detaylarını BBC Türkçe'ye anlattı.

'COVID GEÇİRENLERİN KALP KRİZİ VE İNME RİSKİ İKİ KATINA ÇIKTI'

Cleveland Clinic ve University of Southern California'nın İngiltere'de yaşayan yaklaşık 250 bin kişinin sağlık verisine dayanarak yaptığı bilimsel araştırma, Covid-19'un kalp sağlığına etkileri konusunda önemli bulgular ortaya çıkarttı.

Araştırma, Covid-19 enfeksiyonu geçirenlerin, teşhisten sonraki üç yıla kadar kalp krizi, felç geçirme olasılığının iki kat daha fazla olduğunu ortaya koydu.

BBC Araştırmaya dahil edilenlerin kalp krizi ve inme riski, Covid-19 geçirdikten sonra iki katına çıktı.

'COVİD, BEDENİ ADETA YENİDEN YAPILANDIRIYOR VE RİSK ÜÇ YIL BOYUNCA DEVAM EDİYOR'

Ağır geçirilmiş Covid-19'u 'hastaneye kaldırılmak' olarak tanımlayan Dr. Hazen, "Hastalığı ağır geçirenlerin kalp krizi riskinin, daha önce kalp hastalığı geçmişi olanlara eşdeğer olduğunu" tespit ettiklerini açıkladı.

Dr. Hazen, COVID hastalığının "hastanın bedenini adeta yeniden yapılandırdığını" söylüyor. Bunun da zaman içinde kan pıhtılaşması sonrası kalp krizi veya inme geçirme riskini arttırdığını açıklıyor.

Araştırmanın sonuçlarından biri bu riskin üç yıl boyunca azalmaması.

Dr. Hazen, dünya çapında bir milyardan fazla kişinin COVID geçirdiği göz önüne alınırsa, bu araştırmanın bulgularına dayanarak, COVID nedeniyle dünyada kalp ve damar hastalıkların artabileceğine dikkat çekti.

BBC Covid geçirenlerin kalp hastalığı riskinin bir yıl boyunca devam ettiği biliniyordu. Ancak bu araştırma bu riskin üç yıl boyunca azalmadığını ortaya koyuyor.

'0 RH KAN GRUBUNUN RİSKİ A, B VE AB'YE GÖRE DAHA AZ'

BBC Hastaneye yatacak kadar hastalığı ağır geçiren COVID vakalarında, kalp hastalığı riskinin kan grubuna bağlı olarak 4 ila 7 kat kadar arttığı tespit edildi. O rH kan grubu, risk açısından diğerlerinden ayrışıyor.

Covid-19 enfeksiyonuyla beraber ortaya çıkan kalp hastalığı riskinin, kan grubuna bağlı olarak değiştiği de tespit edilenler arasında.

0 rH kan grubuna sahip olanlarda risk dört kat artarken, A, B ve AB rH kan grubuna sahip kişilerde risk yedi katına kadar çıktı.

DR. HAZEN: COVID GEÇMİŞİ OLANLARDA KALP SAĞLIĞI TEDBİRLERİNİ ARTIRIYORUM

BBC COVID’in kalp sağlığını olumsuz yönde etkilediği, uzmanların uzun süredir dile getirdiği bir gerçek. Ancak işin boyutları yeni yeni ortaya çıkmaya başlıyor.

Dr. Hazen, daha önce kalp hastalığına air bir geçmişi olmayan kişilerin, COVID geçirdiklerinde, kalp-damar hastalarının riskine eşdeğer bir seviyeye ulaşmaları anlamına geldiğini tespit ettiğini vurguluyor.

Dünyanın en prestijli kalp sağlığı hastanelerinden biri olan ABD'deki Cleveland Clinic'te önleyici kardiyoloji alanında hasta gören bir hekim olarak görev yapan Dr. Hazen, araştırmanın sonuçlarına dayanarak COVID geçiren hastalarda önleyici kalp sağlığı tedbirlerini arttırdığını söylüyor.

"Bu denli yüksek bir risk seviyesi, normalde, önleyici kalp-damar tedbirlerine başvurulmasını gerektiren bir etken olmuştur. Bu veriye dayanarak, kişinin COVID geçirmiş olmasını, kalp-damar hastalık riskini azaltmaya yönelik önleyici yaklaşımlar tasarlarken dikkate almamız gerektiğine inanıyorum."