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Yanlış cenaze teşhisi morgda ortaya çıktı!

Karaman’da dün gece meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden ve olay yerinde akrabaları tarafından ruhsat sahibi B.Ü. olarak teşhis edilen cenazenin, B.Ü.’nün arkadaşı Kerim Akçakıl’a ait olduğu morgda yapılan teşhiste ortaya çıktı.

İHA
Yayınlanma: 01.06.2023 - 15:58
Yanlış cenaze teşhisi morgda ortaya çıktı!
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Karaman'da dün gece saat 00.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi’nde yapımı devam eden yeni çevre yolu üzerinde feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde kimliği belirsiz olan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri ölen şahsın kimliğini belirleyebilmek için motosikletin plakasından ruhsat sahibi olan B.Ü.’nün yakınlarına ulaştı. B.Ü.’nün babası köyde olduğu için kaza yerine Karaman’da oturan başka akrabaları geldi.

GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

Kaza yerine gelen B.Ü.’nün yakınlarına çarşafla üstü örtülen ceset gösterilirdi. Yakınlarının ölen kişinin B.Ü. olduğunu söyleyerek ağlamaya başlaması üzerine üzerine polis şahısları sakinleştirdi. Daha sonra ceset, yapılan incelemelerin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otopsi işlemleri için sabaha karşı B.Ü.’nün babası köyden hastane morguna geldi. Morga gelen babanın, cesedin oğluna ait olmadığını söylemesi üzerine yapılan araştırmalar sonucunda kazada ölen kişinin B.Ü.’nün motosikleti emanet olarak verdiği arkadaşı 18 yaşındaki Kerim Akçakıl olduğu ortaya çıktı. Kerim Akçakıl’ın yakınlarına acı haber verildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.


KARAMAN trafik kazası morg

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