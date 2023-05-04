Yılmaz Morgül hastaneye kaldırıldı
Sanatçı Yılmaz Morgül'ün sağlık sorunları nedeniyle gece yarısı hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.
Sanatçı Yılmaz Morgül'den hayranlarını korkutan bir haber geldi. Morgül, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
59 yaşındaki sanatçının menajeri tarafından yapılan açıklamada, sanatçının rahatsızlandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Ancak, sağlık durumu hakkında detaylı bilgi verilmedi.
Morgül'ün hastanede olduğu anların görüntüsü paylaşıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Starbucks fiyatlarına dev zam!
- Şehit kanıyla kazanılan seçim
- Son anket: Kılıçdaroğlu Erdoğan'a fark attı
- ORC'den son anket: AKP'ye büyük şok
- İlkokulda katliam yaptı
- İnce Millet İttifakı'nı destekleme şartını açıkladı
- İstanbul'da dehşet: Ağaca asılı halde bulundu
- Avantaj Gaziantep'in!
- Erdoğan'ı 'Şimdi doktor dövüyoruz' diye savundu
- ‘İllet-işim’ başkanlığı!