Yanlışlıkla kardeşini öldürdü

Niğde’de, ağabeyinin elindeki av tüfeğinden çıkan fişeğin isabet ettiği 16 yaşındaki kardeş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 14.08.2023 - 12:10
Yanlışlıkla kardeşini öldürdü
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Niğde'nin Çiftlik ilçesi Bozköy beldesi Yeşilyurt Mahallesi Ağaçal Mevkisinde iddiaya göre aracın içerisinde A.K.’nin elindeki av tüfeği yanlışlıkla ateş aldı.

Tüfekten çıkan fişeğin isabet ettiği kardeşi R.K. (17) yaralandı.

Ağır yaralanan R.K., kaldırıldığı Çiftlik Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Ağabey A.K. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Cinayet Niğde

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