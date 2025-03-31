Yapay çiçekli tünele tepki

Ordu’nun önemli ulaşım noktalarından biri olan Perşembe Tüneli’nde sürücü güvenliğini artırmak için yeni bir uygulama yaşama geçirildi.

Yapay çiçekli tünele tepki
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Cemil Ciğerim
Yayınlanma: 31.03.2025 - 04:00

Tarihi tünelin giriş ve çıkış noktaları, görünürlüğü artırmak amacıyla kırmızı yapay çiçeklerle kaplandı. Uygulamaya yurttaşlar ve demokratik kitle örgütleri tepki gösterdi. Yetkililer, bu düzenlemenin özellikle gece ve olumsuz hava koşullarında sürücülerin tünele giriş ve çıkışlarını daha rahat fark edebilmesi için yapıldığını belirtti. 

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adil Levent Karlıbel de uygulamayı eleştirdi. Karlıbel, “50 yıl önce banyo bataryasına plastik sarmaşık sararlardı. Dünyanın en güzel yeşilliğine sahip bölgede, siyah granit taşların asaletinden krapon kâğıtlı cenaze çiçeğine” ifadelerini kullandı.

Eğitim İş Ordu Şubesi Başkanı Hikmet Pala ise “Ordu’muzu yönetenlerin estetik anlayışı işte bu kadar. Perşembe Belediyesi, tünelin doğal güzelliğini bozarak kırmızı yapay çiçeklerle kaplamış. Bu nasıl bir anlayıştır?” dedi.


Etiketler: #Ordu #perşembe #tünel

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