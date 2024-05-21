Yapay Zeka ve Akıllı Şehirler Müdürlüğü kuruldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzmir İnovasyon ve Teknoloji A.Ş. bünyesinde, Yapay Zeka ve Akıllı Şehirler Müdürlüğü kuruldu. Başkan Dr. Cemil Tugay'ın seçim vaatlerinden biri olan müdürlük, İzmir’i yapay zekada öncü kent yapma hedefiyle inovasyon ve teknoloji odaklı projeleri hayata geçirecek.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 21.05.2024 - 10:33
Yapay Zeka ve Akıllı Şehirler Müdürlüğü kuruldu
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Yapay Zeka ve Akıllı Şehirler Müdürlüğü, öncelikle akıllı ulaşım sistemleri için çalışacak. Trafik yönetimi ve toplu taşıma hizmetlerinin optimizasyonu ile kentteki ulaşım sorunlarının azaltılması öncelikli hedef olacak.

Akıllı enerji çözümleri ile şehrin enerji verimliliğinin artırılması ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının daha etkin kullanılması için de yapay zeka destekli projeler üzerinde çalışacak birimin diğer çalışma alanları ise şöyle olacak:

MOBİLİTE TEKNOLOJİLERİ

Trafik akışını optimize etmek, sürücü davranışlarını analiz etmek gibi birçok alanda kullanılacak. Örneğin, trafik sıkışıklıklarını önlemek için gerçek zamanlı veri analizleri yaparak sürücülere alternatif rotalar önerecek.

AKILLI TOPLU ULAŞIM SİSTEMLERİ

Toplu taşıma araçlarının güzergah optimizasyonu, tahmini varış süreleri ve yolcu yoğunluğu analizlerinde kullanılarak daha güvenilir ulaşım hizmetleri sunacak.

Enerji talebini tahmin etmek, üretimi optimize etmek ve akıllı şebekeleri yönetmek için kullanılarak enerji verimliliğini artıracak ve çevresel etkileri azaltacak.

Büyük veri analizlerinde veri madenciliği ve tahmine dayalı analizler kullanarak çeşitli sektörlerdeki karar verme süreçleri iyileştirilecek.

TRAFİKTE YAPAY ZEKA UYGULAMALARI

Trafik akışı optimizasyonu, kaza tahminleri ve hız ihlallerinin tespiti gibi konularda trafik yönetimini ve güvenliğini artıracak.

Atık yönetimi, su ve enerji dağıtımı, park yeri yönetimi, altyapı bakımı ve vatandaş taleplerinin yönetimi gibi belediye hizmetlerini daha verimli hale getirecek. Ayrıca, şehir planlaması ve kentsel dönüşüm projelerinde veri analizleri ve simülasyonlar yaparak daha sürdürülebilir ve yaşanabilir şehirler oluşturulmasında katkıda bulunacak.


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