'Yapay zekâsız günlerimizi unutmamız çok uzak değil'

Yayınlanma: 29.07.2024 - 09:39

Güncelleme: 29.07.2024 - 09:39

Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Emin Erkan Korkmaz, “Yapay zekâ teknolojisi gelişmeye devam ettikçe, hayatımızın birçok alanına nüfuz etmesi ve onu dönüştürmesi muhtemeldir. Bununla birlikte, etik kullanımı ve insan iş gücü üzerindeki olumsuz etkileri gibi, yapay zekâ teknolojisiyle ilgili bazı önemli çekinceler de bulunuyor. Bu tür endişeleri şimdiden tartışmaya başlamak ve yapay zekânın tüm insanlık için faydalı bir şekilde geliştirilmesini ve kullanılmasını sağlamak için gerekli önlemleri almak oldukça önemli olacaktır" diye konuştu.

Prof. Dr. Korkmaz, yapay zekânın etkili olacağı alanlardan bazılarıyla ilgili şu öngörülerini paylaştı:

Etkin Sağlık Hizmetleri:

· Teşhis ve tedavi: Yapay zekâ, doktorların hastalıkları daha hızlı ve doğru bir şekilde teşhis etmelerine, kişiselleştirilmiş tedavi planları oluşturmalarına ve ilaç geliştirme sürecinin hızlanmasına yardımcı olabilir.

· Robotik cerrahi: Yapay zekâ destekli robotik cerrahi sistemleri, daha hassas cerrahi prosedürler sağlayarak hastaların daha hızlı iyileşmelerini sağlayabilir.

· İlaç keşfi: Yeni ilaç ve tedavilerin keşfedilmesini hızlandırabilir ve daha etkili ve daha az yan etkisi olan ilaçlar geliştirmeye yardımcı olabilir.

Kişiselleştirilmiş Eğitim:

· Kişiselleştirilmiş öğrenme: Yapay zekâ, her öğrencinin bireysel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış öğrenme deneyimleri oluşturmak için kullanılabilir.

· Otomatik değerlendirme: Ödevleri ve testleri otomatik olarak tasarlayabilir ve değerlendirebilir. Bu durum öğretmenlere daha fazla zaman kazandıracaktır ve öğrenci için geri bildirim süreçlerini iyileştirecektir.

· Engelli öğrencilere destek: Engelli öğrencilere, öğrenmelerine ve iletişim kurmalarına yardımcı olmak için kullanılabilir.

Daha az Kaza, güvenli ulaşım:

· Otonom araçlar: Yapay zekâ, kazaları önleyebilen ve insan müdahalesi olmadan güvenli bir şekilde seyahat edebilen otonom araçların geliştirilmesinde ana rol oynamaktadır.

· Akıllı trafik yönetimi: Trafik akışını optimize etmek ve tıkanıklığı azaltmak için kullanılabilir.

· Toplu taşıma: Daha verimli ve kullanıcı dostu toplu taşıma rotaları ve programları oluşturmak için kullanılabilir.

Verimli ve Güvenli Üretim Süreci:

· Robotik otomasyon: Yapay zekâ, daha verimli ve güvenli üretim süreçleri oluşturmak için robotların otomasyonunda kullanılmaktadır.

· Öngörücü bakım: Ekipman arızalarını tahmin etmek ve önleyici bakım gerçekleştirmek için kullanılabilir, bu da üretim süresini ve maliyetleri azaltacaktır.

· Tedarik zinciri yönetimi: Tedarik zincirlerini optimize etmek ve stok seviyelerini yönetmek için kullanılabilir.

Sanal asistanlar artabilir:

· Müşteri hizmeti: Müşteri sorularını yanıtlamak ve destek sağlamak için sohbet robotları ve sanal asistanlar aracılığıyla şimdiden kullanılmaya başladı.

· Finans: Dolandırıcılığı tespit etmek, yatırımları yönetmek ve kişiselleştirilmiş finansal tavsiyeler sunmak için kullanılabilir.

· Tarım: Mahsul verimini optimize etmek, zararlıları ve hastalıkları kontrol etmek ve sulama sistemlerini yönetmek için kullanılıyor ve bu kullanım daha etkin hale getirilebilir.