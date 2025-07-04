Yapılan uyarıları dikkate almayan Milli Eğitim Bakanlığı eğitimcileri haklı çıkardı: Atamada ayrımcılık

8 Nisan 2025 tarihinde proje okulları atama sonuçları açıklanmış, 10 nisanda 9 bini aşkın öğretmenin görev süresininin uzatılmadığı ortaya çıkmıştı. Son günlerde bazı öğretmenlerin eski okullarına döndüğü ya da yeni okullara atamalarının yapıldığı görülürken diğer öğretmenlerle ilgili bir süreç başlatılmadı. Eğitimciler bu atamaların arkasında sendikal-siyasal bir güç olabileceğini ifade etti. Eğitimci Özgür Bozdoğan konuya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulundu. Atamalardaki keyfiliğe dikkat çeken Bozdoğan, “Bu atamaları kimler yaptı? Hangi gerekçeyle bu atamalar yapılırken diğerlerininki yapılmadı?” sorularını yöneltti.

Öğretmenler arasında yeniden ataması yapılanlar ve hiç ataması yapılmayanlar diye bir ayrım meydana geldiğini belirten Bozdoğan, “10 nisanda il emrine aldığınız öğretmenin 27 haziranda atadığınızda bunun bir açıklaması olması gerekir. Proje okullarında yaşanan tartışma büyüyor. Çözüm; bu atamaların iptal edilerek proje okullarına son verilmesidir” dedi.