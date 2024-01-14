Yaprak Dökümü dizisinin Ali Rıza Bey'i Halil Ergün ölümden döndü

Ünlü oyuncu Halil Ergün, geçtiğimiz aylarda Şişli’de aracıyla seyir halindeyken ayağı gaz pedalına sıkışınca direksiyon hakimiyetini kaybederek, yan şeritteki bir araca çarpıp, kaldırıma çıktı. Ergün’ün yaşadığı kaza anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

İHA
Yayınlanma: 14.01.2024 - 10:20
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İstanbul Şişli Halaskargazi Caddesi’nde geçtiğimiz aylarda meydana gelen kazada, evinden çıkan ünlü oyuncu Halil Ergün, aracıyla ilerlemeye başladı. O esnada Ergün, ayağı gaz pedalına sıkışınca direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Önce yan şeritteki araca çarpan Ergün, daha sonra aracıyla kaldırıma çıktı.

Kazanın ardından ünlü oyuncu da çevredekiler de ölümden dönerken, şans eseri kimse yaralanmadı. Kazanın şokuyla aracından inen Halil Ergün, çevresindekilere uzun süre kazanın nasıl gerçekleştiğini anlatırken, yaşanan kaza anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.


Halil Ergün Yaprak Dökümü

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