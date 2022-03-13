'Yaprak' tartışması kanlı bitti
Sinop'un Ayancık ilçesinde, bir muhtar, defne yaprağı nedeniyle çıkan bir tartışmada silahla vuruldu.
Alınan bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Çaylıoğlu köyünde meydana geldi.
Köy sakini Cemal Y., iddiaya göre, kendi arazisinde defne yaprağı kesen çalışanlar ile sözlü tartışma yaşadı. Çalışanların, köy muhtarının köy arazisi olduğunu söylediğini ileri sürmesinin ardından kesim yapılan alana gelen köy muhtarı Nizamettin Akın ile Cemal Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Cemal Y., tabanca ile Nizamettin Akın'ın omzuna ateş etti. Yaralanan muhtar, ambulansla Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
DURUMU CİDDİ
Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilen muhtarın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayın ardından Cemal Y., jandarma tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
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