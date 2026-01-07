Yaptığı sokak röportajı nedeniyle tutuklanmıştı... 'Kendine Muhabir' cezaevinden mektup yazdı: 'Vatandaş şiir okudu diye buradayım'

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 4 Aralık’ta gözaltına alınan Hasan Köksoy, 6 Aralık 2025’te “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan “Delilleri yok etme ve gizleme şüphesiyle” tutuklandı.

BirGün'ün haberine göre; Kendine Muhabir isimli YouTube kanalının yöneticisi, sokak röportajcısı Hasan Köksoy 33 gündür tutuklu olarak cezaevinde bulunuyor.

CEZAEVİNDEN MEKTUP YAZDI

Halil Kürklü isimli şahısla yaptığı sokak röportajını YouTube kanalında yayınladığı için tutuklanan Köksoy, cezaevinden yazdığı mektupla yaşadıklarını anlattı.

“Yaklaşık bir aydır tutuklu bulunduğum cezaevinden içimi dökmek istedim” diyen Köksoy mektubunda, “Adını koyamadığım bambaşka duyguların içerisindeyim. Öfke, kırgınlık, hüzün, özlem, hayal kırıklıkları… Bir de buna cezaevi şartları eklenince şu durumu özetleyebilecek bir kelime bulamıyorum dağarcığımda. Antalya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun B-11 numaralı koğuşundayım. Koğuş yaklaşık 30 metrekarelik kullanım alanına sahip. Duvar diplerine sıralanmış beş adet, üçer katlı ranzalar bulunuyor. Yani toplamda 15 yatak var. Geçtiğimiz aylarda 38 kişi sığmış bu koğuşa. Şu anda yatağı bulunmayan mahkûmlar yerde yatıyor. Sayı daha da artıp yerlerde yatacak alan kalmayınca ranzalardaki yataklarda ikişer kişi yatmaya başlıyormuş. Koğuşta tek tuvalet ve tek banyo var. El yüz yıkamak bile kendi başına ayrı bir mesele. Burası koca bir kuyu bana kalırsa…” ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞ ŞİİR OKUDU DİYE BURADAYIM"

“Mikrofon uzattığım bir vatandaş röportajda şiir okuduğu, dün kara dediğine bugün ak diyenleri eleştirdiği için buradayım” diyen Köksoy’un mektubunun bir bölümü şöyle:

“Ben ay yıldızlı bayrağa aşık, Atatürk portresindeki o bir çift mavi göze bakınca ağlayan insanım… Bu milletin değerlerine kin besleyip küfür etmedim. Nasıl ki egemenlik milletinse milletin üzerinde bir güç görmüyorum. Bu yüzdendir ki röportajlarımı riyakar siyasetçilerle değil bu ülkenin gerçek sahibi milletle yapıyor, kanalımda sadece onlara yer veriyorum.

Hayatımda hiç tesbih sallamadım. Ama bu işten anlayan bir mahkûma boncuktan tesbih yaptırdım, üstüne de ‘Adalet’ yazdırdım. Bir ucundan diğer ucu 6 metre olan avluda bir sağa bir sola volta atıyorum. Sabır yerine adalet çekiyorum tesbihimle. Bir yandan da çocuklarımı düşünüyorum. Gazeteciliğin bedeli bu olmamalıydı. Tüm bu zorluklar yetmezmiş gibi şimdi bir de maddi zorluklarla mücadele etmeye çalışıyorum. Öyle veya böyle bir hobi olarak başladığım bu iş, zamanla tek gelir kaynağım haline geldi. Cezaevine girince eşime aracımızı satmasını söyledim. Dişimizden tırnağımızdan arttırdığımızla aldığımız aracı da iki hafta önce satmak zorunda kaldık.”