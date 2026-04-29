Yaptığı ziyaretleri anımsattı: Özgür Özel'den ittifak sorusuna çarpıcı yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Özel, iktidarın Taksim'den korktuğunu belirterek vaadini açıkladı. Özel, "CHP iktidarında işçi hangi meydanı istiyorsa o meydan işçinindir. Külliyenin bahçesini istiyorsa orası işçiye açık olacaktır" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'samimiyet' çağrısında bulunduğunu ifade eden Özel, "Komisyon toplansın, sendikalaşmanın ve sendikalı işçinin karşısında birtakım yargı oyunları ile ortada olan bütün sorunları kaldıralım. Bu iş bitsin" şeklinde konuştu.

Son olarak bir gazetecinin ittifak sorusuna yanıt veren Özel, "Kimle kol kola girmemiz gerekiyorsa kol kola gireceğiz. Çünkü biliriz ki tuttuğumuz el o siyasetçiye gönül vermiş, o partiye gönül vermiş on binlerin, yüz binlerin, milyonların elidir" ifadelerini kullandı.

"BAYRAM ZEHİR, TAKSİM YASAK"

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"CHP olarak Sayın Genel Başkanın şahsında Türk-İş'te örgütlü bütün emekçileri selamlıyoruz. 1 Mayıs gönül istiyor tabii ki bütün işçiler birlikte kutlayacağı bayramları hep birlikte yaşayalım ancak bu sene 1 Mayıs'ta Türk-İş Edirne'de olacaklar.

Sorun emeğin sorunları olunca bizim işçilerle konuşacağımız çok şey var. 2010 yılında iktidar partisi 1 Mayıs hem bayram hem Taksim'de diye billboardlar yaptırmıştı. 2 sene Taksim'e çıkış serbest oldu, sonra bu iktidar Taksim'den korkar oldu. Şimdi 1 Mayıs bayram da zehir, Taksim de yasak. CHP iktidarında işçi hangi meydanı istiyorsa o meydan işçinindir. Külliyenin bahçesini istiyorsa orası işçiye açık olacaktır.

Biraz önce Sayın Başkan bahsetti. Çok mutluyuz ki Doruk Madencilikle ilgili sorun çözüldü. Emeği katkısı olan herkese teşekkürler. Bu süreçte Sayın Başkanın da her kademede katkı sağladığını bildiğimiz kısımları vardı, bilmediğimiz kısımlarını Başkandan öğrendik. Bu anlamda da teşekkür ediyoruz. Buradan Türkiye'de 'Emeğimin karşılığını alamıyorum, alın terim sömürülüyor' diyen herkesi öncelikle sendikalı olmayı öğütlüyoruz. En kötü sendika, sendikasızlıktan iyidir.

"ERDOĞAN'A SAMİMİYET ÇAĞRISINDA BULUNUYORUM"

Saat 16'da Külliyede program olacak 1 Mayıs temalı. Emekçiden yanasınız iktidar olarak, bizim zaten bütün derdimiz emekçinin hakkını alması. O zaman hemen oturulsun, çalışılsın. Eğer 1 Mayıs tebriklerinde emeğe saygıda samimi ise iktidar, yarından tezi yok, Çalışma, Sosyal Güvenlik Komisyonu toplanıp Meclis'te saatler içerisinde örgütlenmenin önünde ne engel varsa, sendikalaşma önünde ne zorluklar çıkarılıyorsa bunları engelleyecek işi çözebiliriz.

1 Mayıs bayram gibi kutlanacaksa, gelin işçilere bir bayram hediyesi verelim. Buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Komisyon toplansın, sendikalaşmanın ve sendikalı işçinin karşısında birtakım yargı oyunları ile ortada olan bütün sorunları kaldıralım. Bu iş bitsin. 1,5 saat Meclis'te gider, imza atarız 48 saat beklenmeden Genel Kurul'da görüşülsün diye. Bugün talimat verse Perşembe günü komisyondan geçer. 1 Mayıs tatil, haftaya Salı günü bütün sorunları çözeriz. Buradan Sayın Erdoğan'a samimiyet çağrısında bulunuyorum. Emekten, işçiden yanaysa biz işçiden yana elimizi uzatıyoruz. Gelin hep birlikte işçiye elimizi uzatalım.

"ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ ALTINDAYDI"

Türk-İş'in 36.000 lira ilan ettiği açlık sınırının ki bu konuda çok objektif çalışıyorlar. Hatta Sayın Başkan sürecin nasıl olduğunu bize izah etti. Biz görmüyoruz bile çalışmayı. Uzmanlar çalışıyorlar, yayınlıyorlar diyor. Ama bir gerçek var. Bu sene ilk kez asgari ücret ilan edildiği gün açlık sınırının altındaydı. Bugün de açlık sınırı asgari ücretten 8.000 lira yukarıdadır. Bu bir şeyi gösteriyor. 2018 yılında ve 2023 yılında Sayın Erdoğan emekçilerden destek talep ederken, enflasyon tek haneli rakamların üstünde olursa 3 ayda bir asgari ücrete enflasyon ayarlaması yapabiliriz demişti. Bu konuda taahhütte bulunmuştu.

Ama seçildiği günden beri asgari ücret yılda bir kez artıyor. O da artması gereken zamanda artıyor. Şimdi ilk üç ayda yüzde 10 enflasyon var. Ve bu şöyle gözüküyor ki altı ay dolduğunda asgari ücrette yapılmış olan zammı enflasyon yutacak. Kalan altı ayda da enflasyon asgari ücretliği geçen seneki durumundan da geriye götürecek. Bunun için öyle temmuzu falan beklemeden, ilk üç ayın enflasyon farkını asgari ücrete uygulamak lazım. Bunun üzerinden de bütün ücretlerin buna göre şekillenmesi gerekir. Bu konudaki çağrımızı bir kez daha yeniliyoruz."

İTTİFAK SORUSUNA YANIT VERDİ

Özel, konuşmasının ardından soruları yanıtladı. İttifak sorusuna yanıt veren Özel, şunları söyledi:

"Kurumsal olarak, geçtiğimiz hafta 12 muhalefet partisini ziyaret etmiştim. Gitmek isteyip gidemediğim birtakım muhalefet partilerimiz daha var. O ziyaretleri de önümüzdeki günlerde tamamlayacağım ve sürdüreceğim. Yaptığımız ziyaretlerde verdiğimiz kararlar var. Örneğin siyasi etik yasasıyla ilgili partilerimiz karşılıklı çalışmaya başlıyorlar Bunun yanında farklı konularda partilerin ikili ilişkileri olabilir. Üzerinde uzlaştığımız pek çok konuda da hep birlikte aksiyon alabiliriz.

Vatandaş bizden muhalefetin bir ve beraber olmasını, hatta Türkiye'nin kurtuluşu için partileri aşan bir Türkiye ittifakının kurulmasını ve sorunlarına çare üretecek bir iktidar değişimini bekliyor. Bunun için hangi eli tutmamız gerekiyorsa o eli tutacağız. Kimle kol kola girmemiz gerekiyorsa kol kola gireceğiz. Çünkü biliriz ki tuttuğumuz el o siyasetçiye gönül vermiş, o partiye gönül vermiş on binlerin, yüz binlerin, milyonların elidir. Biz Türkiye selamete kavuşsun diye tüm ittifaklara, tüm işbirliklerine, tüm birlikte yürümeye açık bir yol izliyoruz. Çünkü gün o gün değildir. Gün siyasi rekabetin değil, gün dayanışmanın günüdür."