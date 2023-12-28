Yaraladığı kişiyi hastanede tekrar bıçaklamıştı... Tutuklandı!

Yayınlanma: 28.12.2023 - 11:24

Güncelleme: 28.12.2023 - 11:33

İzmir'in Konak ilçesindeki bıçaklı kavgada yaralanan ve İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan A.Ö.'nün hastanede tekrar bıçaklanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, olaya karıştığı tespit edilen 2 şüpheliden U.A. yakalandı.

DİĞER ŞÜPHELİ ARANIYOR!

Gözaltına alınan U.A., sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.

Hastanede tedavisi süren A.Ö.'nün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Dün, husumetlisi olduğu öğrenilen iki kişiyle kavga ederken bıçakla yaralanan A.Ö., hastaneye kaldırılmış, tedavi gördüğü bölüme giren şüphelilerce tekrar bıçaklanmıştı.