Pendik’te hastaneden kelepçeyle kaçan şahıs saklandığı evin camında asılı kaldı

Pendik'te elleri kelepçeli götürüldüğü hastaneden kaçan şahıs bir eve saklandı. Ev sahibinin polise ihbarı üzerine şahıs camdan sarkarak kaçmaya çalıştı.

İHA
Yayınlanma: 26.12.2023 - 11:06
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İstanbul'un Pendik ilçesinde iddiaya göre, elleri kelepçeli halde götürüldüğü hastaneden kaçan şahıs Batı Mahallesi'nde bir eve saklandı.

Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerini gören şahıs camdan sarkarak kaçmaya çalıştı.

Polislerin ve yurttaşların bacaklarından tutmasıyla şahıs evin camında asılı kaldı. Bina sakinlerinden biri balkon demirinden tutunan şahsa ellerini bırakması için sopayla vurdu.

Olayı gören mahalleli sokağa döküldü. Kelepçesi açılan şahıs bir dükkanın tentesinin üzerine düştü. Mahalle sakinleri tenteden aldıkları şahsı polis ekiplerine teslim etti.

O anlar bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


Pendik Hastane firari

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