Yaralanan anne çocuklarının 'iyi' haberini alınca kendi acısını unuttu
Aydın-Denizli Karayolu’nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kazazedeler ambulanslarla hastaneye kaldırılırken kazada fenalık geçiren bir kadın çocuklarının ‘iyi’ haberini alınca kendi acısını unuttu.
Kaza, Aydın-Denizli Karayolu Serçeköy Kavşağı yakınlarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halinde olan 81 ED 656 plakalı otomobil, 09 M 7827 plakalı minibüs ve 42 M 6633 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, hastanede tedavi altına alınan tüm kazazedelerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle Aydın-Denizli karayolu bir süre trafiğe kapanırken ekiplerin çalışmalarının ardından yol yeninden trafiğe açılıp normal seyrine döndü. Polis tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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