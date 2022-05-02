Yaralı baykuşu baba-kız tedavi etti

02 Mayıs 2022 Pazartesi, 15:13

Kars’ta çocuklar tarafından bulunan ve güçten düşmüş durumda olan Kulaklı Baykuş’u baba-kız tedavi ederek sağlığına kavuşturdu.

Kars'ın Digor ilçesi'ne bağlı Alem Köyü'nde çocuklar tarafından yaralı halde bulunan Kulaklı Baykuş’u Recep Özyağcı çocuklardan alarak evine getirdi. Evinde kızı Ayselnur Özyağcı ile birlikte kendi imkanlarıyla tedavisini yaparak eski sağlığına kavuşturdu.

Duyarlı vatandaş Özyağcı, tam anlamıyla iyileşen Kulaklı Baykuş’u, daha sonra doğal ortamına bıraktı.