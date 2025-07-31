Yaralı halde ev bastı: 4 kişiyi yaraladı!

Olay, İzmit ilçesi Kabaoğlu Mahallesi Güneş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce tanışan F.Ö. ile E.Ç. arasında akaryakıt istasyonunda tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ç., F.Ö'yü bıçaklayarak eve kaçtı. F.Ö. de yaralı halde araçla E.Ç'nin evine gelerek ateş açtı.

Açılan ateş sonucu E.Ç., A.Ç., Y.E. ve B.G. yaralandı. Olay yerinden kaçan F.Ö., hastaneye giderken, diğer yaralılar için de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 4 yaralıyı ile müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.