Yaratılış Kongresi’nde laiklik ve ders kitapları hedef alındı
Dumlupınar Üniversitesi’nde Said Nursi’yi övme yarışına dönüşen Yaratılış Kongresi’nde laikliği hedef alan sunumlar yapıldı. İTÜ’den bir idari personele göre, din ve fen-sosyal dersler ayrımı “part-time Müslümanlığı” artırıyor.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde kamu görevlileri ile tarikat ve vakıf temsilcilerinin de yer aldığı 5. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi’nde yeni bir skandal ortaya çıktı.
Ders kitaplarına ilişkin sunum yapan İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü idari personeli Ayhan Küflüoğlu, derslerin, “seküler ve laik eğitim gerekçesiyle din ve fen-sosyal dersler olarak ayrıldığını, bu ayrımın doğru olmadığını” savundu.
Küflüoğlu, “Bu sahte ve sanal ayrımların bedeli ‘camide müslüman-işyerinde kapitalist’, ‘part-time müslümanlığın’ artmasıyla ödenmekte. Çağımızda, deizme yönelmelerde görülen artış da bunun diğer bedeli” dedi. Din dersi dışındaki derslere “seküler ve laik eğitim etiketi verildiğini, bu derslerin aslında ateist inançlara göre işlendiğini” öne süren Küflüoğlu, doğadaki olayları kimin yaptığının da incelenmesi gerektiğini belirterek ateistlere, “Ateizmin doğru olduğuna dair bilimsel bir gözlem mi yaptınız, bilimsel bir veri mi buldunuz?” sorusunu yöneltti.
NURSİ’Yİ ÖVME YARIŞI SÜRDÜ
Üsküdar Üniversitesi’nden Prof. Dr. İbrahim Özdemir “Bilgi ve ahlaki sorumluluk” başlıklı sunumunda, Said Nursi’nin çevreci biri olduğunu öne sürerken Cumhuriyete karşı faaliyetleri nedeniyle hapiste olduğu dönemde hapishaneyi “üniversiteye çevirdiğini” iddia etti. Özdemir, “üstat hazretleri” dediği Nursi’yi överek, “Böylece bize bir Müslüman âlimin ahlakı konusunda müşahhas (somut) örnek veriyor” dedi.
Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sait İnan ise sunumunda görelelik teorisi üzerinden bilim insanı Albert Einstein ile Nursi’yi kıyasladı. Nursi’nin düşüncelerinin, “Einstein’ın teori niteliğinde ileri sürdüğü gerçeklerden geride olmadığını” savunan İnan, Nursi’nin bazı ifadelerini anımsatarak, “bu ifadelerin, görelilik teorisinin çok daha geniş anlamlarını ifade ettiğini” iddia etti.
‘İLAHİ MESAJLAR ATOMLARA YÜKLENİYOR’
Celal Bayar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Bünyamin Duran da sunumunda “üstat” olarak bahsettiği Nursi’den hareketle “Yaratma sürecinde hava atomlarının fonksiyonu” başlıklı sunum yaptı. “Atomların, şifreli mesajlarla birlikte ilahi kelimeleri taşığıdını” söyleyen Duran, Nursi’nin öne sürdüğü “ilahi mesajların yüklendiği atomların gerekli varlıklara gittiği ve böylece o varlıkların oluştuğu” tezinin “dikkate değer” olduğunu vurguladı. Nursi’nin “Sünni bir mutasavvıf olduğunu” söyleyen Duran, Nursi’nin bahsettiği ilahi kelimeleri taşıyan atomların, melekler olduğunu öne sürdü.
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