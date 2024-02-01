Yardım çağrısı yapan kadın ölü bulundu: Eşi, kızı ve kızının arkadaşı gözaltında

Aydın’ın Efeler ilçesinde yardım çağrısını duyan komşularının haber vermesi üzerine eve gelen polis ekipleri Semra Kocaman'ı (50) bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Polis ekipleri olayla ilgili Kocaman’ın eşi, kızı ve kızının erkek arkadaşını gözaltına aldı.

DHA
Yayınlanma: 01.02.2024 - 21:16
Yardım çağrısı yapan kadın ölü bulundu: Eşi, kızı ve kızının arkadaşı gözaltında
Abone Ol google-news

Olay, saat 18.00 sıralarında Cuma Mahallesi 202 sokakta bir evde meydana geldi. Bir evden yardım sesi duyanlar polise ihbarda bulundu. 

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri Kocaman’ın bıçak darbeleri ile hayatını kaybettiğini belirledi. 

Semra Kocaman’ın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis cinayet şüphesiyle evde bulunan Kocaman’ın eşi, kızı ve kızının erkek arkadaşını gözaltına aldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


aydın haberleri Kadın haberleri ölü bulundu haberleri

İlgili Haberler

Eski nişanlısını öldürmüştü: Kadına ağırlaştırılmış müebbet hapis

Eski nişanlısını öldürmüştü: Kadına ağırlaştırılmış müebbet hapis
Hırsızlık yapan kadın kurtulmak için kuyumcunun ortasına tuvaletini yaptı

Hırsızlık yapan kadın kurtulmak için kuyumcunun ortasına tuvaletini yaptı
Boşandığı kadına iş çıkışında saldırmıştı... Hakkında karar verildi!

Boşandığı kadına iş çıkışında saldırmıştı... Hakkında karar verildi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon