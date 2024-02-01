Boşandığı kadına iş çıkışında saldırmıştı... Hakkında karar verildi!

Yayınlanma: 01.02.2024 - 14:15

Güncelleme: 01.02.2024 - 14:27

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında 25 Ocak gecesi korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, hastanede çalışan Handan A. (36), mesaisi bitiminde hastaneden çıkarak evine gitmek üzere hastane otoparkındaki aracına binmek istedi. Bu sırada, önceden otoparka gelerek kısa bir süre önce boşandığı kadının çıkmasını bekleyen Fatih A. (42), kadın arabaya binmeden kolundan tutarak bağırmaya başladı.

Handan A. ile tartışan Fatih A., yanında taşıdığı bıçakla kadına saldırdı. Kadın çığlık atarak çevredeki yurttaşlardan yardım isterken, Fatih A. kadını bacağından ve ayağından bıçakladı.

TUTUKLANDI!

Haber verilmesi üzerine olay yerine önce hastane polisi, ardından asayiş ekipleri sevk edildi. Hastane polisi olayı gerçekleştiren Fatih A.’yı yakalayarak gözaltına alırken, hastaneden otoparka 112 Acil Yardım ambulansı gönderildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın çalıştığı hastanenin acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gözaltına alınan zanlı ise, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.