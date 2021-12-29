Yargı, Akyaka’da talana ‘dur’ dedi
Akyaka bölgesindeki koyları yapılaşmaya açan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan imar planına Muğla 3. İdare Mahkemesi dur dedi.
Muğla’da Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde yer alan Akyaka için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan imar planına karşı açılan davayı çevreciler kazandı. Muğla 3. İdare Mahkemesi, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’ün “saatli bomba” olarak tanımladığı, bölgenin cennet koylarını yapılaşmaya açan planın iptaline karar verdi.
İptal kararının gerekçesinde bölgede nüfus projeksiyonları yapılmadan arazi kullanım kararlarının verildiği, planlarda yasaya aykırı biçimde “özel rekreasyon alanları” olarak tanımlanan alanlara yer verildiği, ulaşım planlaması yapılmadığı, özel proje alanlarının mülkiyet haklarına aykırı olduğu ve bu alanların sınırlarının belirlenmesinde ayrıcalıklı plan yapıldığı belirtildi. Akyaka’nın orman varlığına dikkat çekilen kararda imar planında orman alanlarının mevzuata aykırı olarak park alanına dönüştürüldüğü kaydedildi. İmar planında yer alan yat limanının da ‘Aydın-Muğla Bütünleşik Kıyı Alanları Planı’na aykırı olduğuna yer verildi.
BAKANLIK ZORLUYOR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, söz konusu plan revizyonu davasında kararın verilmesini beklemeden eylül ayında ikinci bir plan revizyonunu askıya almıştı. İtiraz sürecinin devam ettiği yeni plana da karşı çıkan Akyakalılar, dava açmaya hazırlanıyor.
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