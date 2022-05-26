Yargı, Antalya'da AKP’li belediyenin yaptığı tahsisi iptal etti, CHP’li belediye kararı temyiz etti

26 Mayıs 2022 Perşembe, 04:00

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nce (ABB) Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi’nde 2013 yılında CHP’li Mustafa Akaydın’ın büyükşehir belediye başkanlığı döneminde 300 öğrenci kapasiteli kız yurdu yaptırıldı.

Yurt, AKP’li Belediye Başkanı Menderes Türel döneminde TÜRGEV’e devredildi. CHP’li belediye meclis üyesi Songül Başkaya ise tahsis kararına karşı dava açtı. Yargı AKP’li belediyenin kararını iptal etti. Ancak 2019’da göreve gelen CHP’li Başkan Muhittin Böcek kararı temyiz ederek yurdun TÜRGEV’de kalmasının önünü açtı. Halen devam eden yargı sürecini eski Baro Başkanı Polat Balkan elindeki belgelere dayanarak anlattı. Buna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak’ın yönetiminde olduğu TÜRGEV’e tahsis, AKP’li Türel’in seçilmesiyle bir yıllığına yapıldı. Tahsis, 2015 yılında 10 yıla, ardından 2018 yılında 49 yıla çıkarıldı; irtifak hakkı ise 25 Ekim 2018 tarihinde tapuya tescil edildi. CHP’li Başkaya’nın ABB Meclisi’nin TÜRGEV’e 2014’te verdiği ilk tahsis kararının iptali için açtığı dava, Antalya 1. İdare Mahkemesi’nce reddedildi. Dava temyize taşındı. Danıştay, yerel mahkemenin kararını, belediye başkanının bu kadar geniş yetkilere sahip olamayacağını belirterek 24 Aralık 2019’da bozdu.

YİNE DANIŞTAY’DA

İdare mahkemesi, davayı tekrar ele aldı ve 17 Kasım 2021’deki duruşmada ilk aldığı karardan vazgeçince Türel döneminde TÜRGEV’e yapılan tahsis işlemi iptal edildi.

Böylece ABB ile TÜRGEV arasında imzalanan “Sosyal ve Kültürel Ortak Hizmet Projesi Protokolü”nün hukuki dayanağı ortadan kalktı. Fakat yurt TÜRGEV’den alınabilecekken, yerel seçimlerden sonra Muhittin Böcek’in yönetimine geçen belediye, mahkeme kararını Kasım 2021’de temyize taşıdı. Danıştay’da olan dosya henüz görüşülmedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 2018’deki irtifak hakkı tesisi ile ilgili hiçbir işlem yapmadığı da ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Kaçacaklar” diyerek TÜRGEV’in de aralarında olduğu vakıflara vurgu yapmasının ardından Antalya’daki bu tahsis konusunda CHP’li belediyenin tavrı dikkat çekti. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin genel sekreteri ise iş insanı öFettah Tamince’nin avukatlığını yapan Cansel Çevikol Tuncer.