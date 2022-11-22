Yargı kararına karşın Samsun'daki Yalı Kafe alanına yapılan projeye devam ediliyor

22 Kasım 2022 Salı, 04:00

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin (SBB) meclisi kasım ayı toplantısı geçen cuma yapıldı. Toplantıda, Yalı Kafe alanında yapılması planlanan ve CHP’lilerin açtığı dava sonucu imar planları ile ruhsatı iptal edilen kitap kafe projesinin yeni imar planı teklifi görüşüldü.

Görüşmeler sırasında SBB BaşkanI Mustafa Demir “Burada ruhsat iptal edildi. Kaçak işlem yok” dedi. Ancak CHP’liler inşaat alanında çalışmaların devam ettiğini söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Atilla Tekcan, “Ruhsatı olmayan bir yerde çalışma yapmak kaçak inşaat faaliyetidir. Eski ruhsat iptal olduğu için yeniden plan yapıyorlar. Ruhsatın iptal olması demek artık orada bir çalışma yapılamaz demektir. Orası inşaat sahası olduğu için o bölgeye girmek hem yasak hem de tehlikelidir. Biz bu kanunları uygulamak zorundayız, örnek olmak zorundayız” dedi. Öte yandan toplantıda görüşülen yeni imar planı oyçokluğuyla kabul edildi.