AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi ve CHP’li Atakum Belediyesi karşı karşıya geldi
AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi ve CHP’li Atakum Belediyesi Atakum ilçesindeki Emek Park’ta karşı karşıya geldi. Atakum Belediyesi’nin açtığı standa büyükşehir belediyesi ekipleri müdahale etti.
AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından TEKNOFEST kapsamında “Çocuk Teknoloji Okulu” yapılması için verilen Atakum ilçesindeki Emek Park’ta arbede çıktı.
CHP’li Atakum Belediyesi’nin çiftçilere destek olmak için açtığı standın bulunduğu alana büyükşehir belediyesine bağlı birimler Çocuk Teknoloji Okulu inşaatı gerekçesiyle müdahale etti. Müdahaleye tepki gösteren Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, “Bu yaşananlar Samsun ve Türkiye adına üzücü. Bafra’da karpuz üreticimizin ürünleri tarlada kaldı. Biz üreticilerimize destek olmak ve vatandaşlarımızın cebine uygun olması adına işbirliği içinde çalışma başlattık. Atakumlu vatandaşlarımız memnundu. Gelmişsiniz ‘Burada çalışma yapacağız’ diyerek kazı yapıyorsunuz. Biz satış alanını bunun üzerine kaydırdık. Vatandaş memnun sizin derdiniz ne?” ifadelerini kullandı.
TEKNOFEST, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın mütevelli heyeti başkanlığını yaptığı Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından düzenleniyor.
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