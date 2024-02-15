Yargı paketi ne zaman Meclis'e gelecek? Yargı düzenlemeleri ne zaman çıkacak?

Milletvekillerinin imzasına açılan ve yaklaşık 40 maddeden oluşan teklif TBMM Başkanlığına sunulacak. Peki, Yargı paketi ne zaman Meclis'e gelecek? Yargı düzenlemeleri ne zaman çıkacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.02.2024 - 09:55
Yargı paketi ne zaman Meclis'e gelecek? Yargı düzenlemeleri ne zaman çıkacak?
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Yargıya yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi yakın zaman içinde TBMM'ye sunulacak. Peki, Yargı paketi ne zaman Meclis'e gelecek? Yargı düzenlemeleri ne zaman çıkacak?

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YARGI PAKETİ NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?

AKP, yargıya yönelik düzenlemeler içeren ve yaklaşık 40 maddeden oluşan kanun teklifini bu hafta TBMM Başkanlığına sunacak.

YARGI DÜZENLEMELERİ AYRINTILARI

Teklife göre, itiraz, istinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru süreleri "iki hafta" olacak. Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı iddiasıyla yapılacak manevi tazminat taleplerini Tazminat Komisyonu karara bağlayacak. Makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasıyla yapılmış ve Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Anayasa Mahkemesinde derdest olan bireysel başvurular bakımından Komisyona müracaat imkanı getirilecek.


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