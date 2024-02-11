Yargı'nın son bölümünde neler oldu? Ceylin ve Ilgaz ayrılıyor mu?

Yayınlanma: 11.02.2024 - 18:10

Güncelleme: 11.02.2024 - 18:26

Yargı dizisi bu akşam yeni bölümü izleyicisi ile buluşacak. Yeni isimlerin kadroya dahil olduğu, Ceylin'in eski sevgilisinin ortaya çıktığı 81. bölümün ardından 11 Şubat akşamında Yargı dizisinde neler olacağı merak ediliyor. Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'nın son bölümünde neler oldu, bugün izleyicileri neler bekliyor? İşte ayrıntılar...

YARGI'NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yargı'nın 4 Şubat 2024 Pazar günü yayınlanan 81. bölümünde Ceylin ile Ilgaz, çakışan davaları yüzünden sert kavgalar ediyorlar ve ortaya çıkan eski sevgili Fırat da bu kavgaların tuzu biberi oluyor!

Ilgaz gerçek katili bulmuştur. Bir çocuğun suçlu oluşu onu vicdanı ile adalet arasında bırakmışken Ceylin’in aldığı yeni “kayıp çocuk” dosyası Ilgaz ile hali hazırdaki gerginliklerini tavan yapacaktır. Üstelik olaya bakan komiser de Ceylin’in eski sevgilisi Fırat’tır. Kendilerini bir anda hiç sınanmadıkları bir durum içerisinde bulurlar.

Emniyete yeni atanan Kubilay amir başta Eren olmak üzere herkesin kurulu düzenini değiştirecektir. Öte yandan adliyeye atanan yeni başsavcı Ertuğrul’un henüz daha kendisi gelmeden estirdiği rüzgar, alışık olunanın dışındadır.

Merdan, Kadir’in sakladığı paranın peşine düşmüştür; şimdi ise parayı bir an önce bulmak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak zorundadır. Fakat bu yolda Osman ile birlikte kendilerini büyük bir zorluk içerisinde bulurlar. Hem de yeniden hayatını kurmakta bir hayli zorlanan Osman, Zümrüt ile karşılaşmışken…

Ceylin ile Ilgaz’ın olanca zıtlıklarına rağmen büyüttükleri ilişkileri tehlikededir. Zaten ince bir ip üzerinde yürüttükleri evlilikleri, mesleki kavgalarının büyümesiyle yaralanmışken; şimdi bir de Ceylin’in geçmişinin bilinmezliği ile kaplanmıştır. Bu kez üzerlerine çökmüş olan kara bulutları defetmek, tekrar yan yana durabilmek her zamankinden daha da zor olacaktır.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yargı 82. Bölüm fragmanı yayında! Ceylin ile Ilgaz arasında ayrılık rüzgarları esiyor!

Ceylin son yaşanan olaylardan sonra Ilgaz ile olan ilişkisinde karmaşık duygular içindedir. Ilgaz'ın, sert ve doğrucu mizacı artık ona zarar vermektedir. Yekta ile Fırat'ın söyledikleri ise, kafasını iyice karıştırmaktadır. Ilgaz ise, yokuş aşağı giden ilişkilerini nasıl kurtaracağını düşünmektedir; fakat, sevdiği kadının inatçı hali çıkışsız bir durum yaratmaktadır.

Fırat, kayıp olan çocuğu ölmüş olarak bulur. Olay yerine gelen Ilgaz, davanın savcısı olduğu için Fırat'a çocuğu bulma anı ile ilgili sert bir tepki gösterir. Fırat bu sert çıkışın Ceylin ile ilgili olduğunu anlar. Ceylin ise, iki erkeğin arasındaki gerginliği görmektedir.

Bu sırada Ilgaz, Ceylin ile aralarındaki ilişkiye dair bir konuşma yapar. Ceylin'in, bu konuşmaya olan tepkisi Ilgaz'ın net karar vermesini sağlar.