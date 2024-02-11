Yargı dizisinin Başsavcı Ertuğrul’u Naşit Özcan kim, kaç yaşında, nereli? Naşit Özcan hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Yargı dizisinde Başsavcı Ertuğrul karakterine hayat veren Naşit Özcan'ın kim olduğu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Yargı dizisinin Başsavcı Ertuğrul’u Naşit Özcan kim, kaç yaşında, nereli? Naşit Özcan hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Yargı dizisinin kadrosuna dahil olan Naşit Özcan'ın yaşamı yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Adile Naşit'in yiğeni olan Naşit Özcan, Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'da Başsavcı Ertuğrul'u canlandıracak. Peki, Yargı dizisinin Başsavcı Ertuğrul’u Naşit Özcan kim, kaç yaşında, nereli? Naşit Özcan hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...
NAŞİT ÖZCAN KİMDİR?
Necip Naşit Özcan, 1 Ocak 1957'de İstanbul'da doğan Türk tiyatro oyuncusu, yönetmeni ve seslendirme sanatçısıdır. Tuluat Ustası Naşit Bey'in torunu ve tiyatrocu Selim Naşit Özcan'ın oğlu olarak tiyatro dünyasına adım atan Özcan, 1971'de Gönül Ülkü - Gazanfer Özcan Tiyatrosu'nda çocuk oyunuyla sahneye çıktı.
Akbank Çocuk Tiyatrosu'nda profesyonel kariyerine başlayan sanatçı, Nejat Uygur Tiyatrosu, Şan Müzikholü, Abdullah Şahin Tiyatrosu gibi farklı sahnelerde görev aldı. İstanbul Şehir Tiyatroları'na katılarak burada da pek çok oyunda rol aldı. Televizyon ve sinema alanında da başarılı bir kariyere sahiptir. Özellikle "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisindeki performansıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.
NAŞİT ÖZCAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
İz Peşinde
Şen Dullar
Şaban Askerde
Beşi Bir Yerde
Sihirli Ceket
Pembe Panjurlu Ev
Hababam Sınıfı
Aile Saadeti
Ve İnsan Aldandı
Ve İnsan Aldandı
Ötesiz İnsanlar
Kurtlar Vadisi Pusu
İsimsizler
Sen Anlat Karadeniz
Mucize Doktor
Dünya Hali
Yargı
NAŞİT ÖZCAN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
Avrenos'un Müşterileri
Şenlikname
Dışarıda 3
Vatikan’ın Şifresi: Bir Temel Macerası
NAŞİT ÖZCAN HANGİ OYUNLARDA OYNADI?
Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye
Titanik Orkestrası
Tanrım Beni Baştan Yarat
Ay, Uyuyor muydun Afedersin
Uçurtmanın Kuyruğu
Boing Boing
Kadın ile Memur
Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım
Moliere ya da Kara Komplo
Barışa Şans Verin
Kafes Arkasında
Ağrı Dağı Efsanesi
İkinci Nöbetçinin Sıkıntıları
Resimli Osmanlı Tarihi
Barış Kervanı
Fareli Köyün Kavalcısı
Deli Eder İnsanı Bu Dünya
Oidipus
Yıldızcı Kral ve Soytarısı
Gölgenin Canı
Kafkas Tebeşir Dairesi
Ben Çalmadım (Çocuk Oyunu)
Aslan Asker Şvayk
Sait Hop Sait
Şen Sazın Bülbülleri
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