Yargı dizisinin Başsavcı Ertuğrul’u Naşit Özcan kim, kaç yaşında, nereli? Naşit Özcan hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Yargı dizisinde Başsavcı Ertuğrul karakterine hayat veren Naşit Özcan'ın kim olduğu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Yargı dizisinin Başsavcı Ertuğrul’u Naşit Özcan kim, kaç yaşında, nereli? Naşit Özcan hangi dizi ve filmlerde oynadı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.02.2024 - 18:33
Yargı dizisinin Başsavcı Ertuğrul’u Naşit Özcan kim, kaç yaşında, nereli? Naşit Özcan hangi dizi ve filmlerde oynadı?
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Yargı dizisinin kadrosuna dahil olan Naşit Özcan'ın yaşamı yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Adile Naşit'in yiğeni olan Naşit Özcan, Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'da Başsavcı Ertuğrul'u canlandıracak. Peki, Yargı dizisinin Başsavcı Ertuğrul’u Naşit Özcan kim, kaç yaşında, nereli? Naşit Özcan hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

NAŞİT ÖZCAN KİMDİR?

Necip Naşit Özcan, 1 Ocak 1957'de İstanbul'da doğan Türk tiyatro oyuncusu, yönetmeni ve seslendirme sanatçısıdır. Tuluat Ustası Naşit Bey'in torunu ve tiyatrocu Selim Naşit Özcan'ın oğlu olarak tiyatro dünyasına adım atan Özcan, 1971'de Gönül Ülkü - Gazanfer Özcan Tiyatrosu'nda çocuk oyunuyla sahneye çıktı.

Akbank Çocuk Tiyatrosu'nda profesyonel kariyerine başlayan sanatçı, Nejat Uygur Tiyatrosu, Şan Müzikholü, Abdullah Şahin Tiyatrosu gibi farklı sahnelerde görev aldı. İstanbul Şehir Tiyatroları'na katılarak burada da pek çok oyunda rol aldı. Televizyon ve sinema alanında da başarılı bir kariyere sahiptir. Özellikle "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisindeki performansıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

NAŞİT ÖZCAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

İz Peşinde

Şen Dullar 

Şaban Askerde

Beşi Bir Yerde 

Sihirli Ceket 

Pembe Panjurlu Ev 

Hababam Sınıfı

Aile Saadeti

Ve İnsan Aldandı 

Ve İnsan Aldandı 

Ötesiz İnsanlar 

Kurtlar Vadisi Pusu 

İsimsizler 

Sen Anlat Karadeniz

Mucize Doktor

Dünya Hali

Yargı

NAŞİT ÖZCAN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Avrenos'un Müşterileri 

Şenlikname 

Dışarıda 3 

Vatikan’ın Şifresi: Bir Temel Macerası 

NAŞİT ÖZCAN HANGİ OYUNLARDA OYNADI?

Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye 

Titanik Orkestrası 

Tanrım Beni Baştan Yarat 

Ay, Uyuyor muydun Afedersin

Uçurtmanın Kuyruğu

Boing Boing

Kadın ile Memur

Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım

Moliere ya da Kara Komplo

Barışa Şans Verin

Kafes Arkasında

Ağrı Dağı Efsanesi

İkinci Nöbetçinin Sıkıntıları 

Resimli Osmanlı Tarihi

Barış Kervanı 

Fareli Köyün Kavalcısı 

Deli Eder İnsanı Bu Dünya 

Oidipus 

Yıldızcı Kral ve Soytarısı

Gölgenin Canı

Kafkas Tebeşir Dairesi 

Ben Çalmadım (Çocuk Oyunu)

Aslan Asker Şvayk

Sait Hop Sait

Şen Sazın Bülbülleri 


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