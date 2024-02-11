Yayınlanma: 11.02.2024 - 18:33

Güncelleme: 11.02.2024 - 18:33

Yargı dizisinin kadrosuna dahil olan Naşit Özcan'ın yaşamı yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Adile Naşit'in yiğeni olan Naşit Özcan, Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'da Başsavcı Ertuğrul'u canlandıracak. Peki, Yargı dizisinin Başsavcı Ertuğrul’u Naşit Özcan kim, kaç yaşında, nereli? Naşit Özcan hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

NAŞİT ÖZCAN KİMDİR?

Necip Naşit Özcan, 1 Ocak 1957'de İstanbul'da doğan Türk tiyatro oyuncusu, yönetmeni ve seslendirme sanatçısıdır. Tuluat Ustası Naşit Bey'in torunu ve tiyatrocu Selim Naşit Özcan'ın oğlu olarak tiyatro dünyasına adım atan Özcan, 1971'de Gönül Ülkü - Gazanfer Özcan Tiyatrosu'nda çocuk oyunuyla sahneye çıktı.

Akbank Çocuk Tiyatrosu'nda profesyonel kariyerine başlayan sanatçı, Nejat Uygur Tiyatrosu, Şan Müzikholü, Abdullah Şahin Tiyatrosu gibi farklı sahnelerde görev aldı. İstanbul Şehir Tiyatroları'na katılarak burada da pek çok oyunda rol aldı. Televizyon ve sinema alanında da başarılı bir kariyere sahiptir. Özellikle "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisindeki performansıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

NAŞİT ÖZCAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

İz Peşinde

Şen Dullar

Şaban Askerde

Beşi Bir Yerde

Sihirli Ceket

Pembe Panjurlu Ev

Hababam Sınıfı

Aile Saadeti

Ve İnsan Aldandı

Ve İnsan Aldandı

Ötesiz İnsanlar

Kurtlar Vadisi Pusu

İsimsizler

Sen Anlat Karadeniz

Mucize Doktor

Dünya Hali

Yargı

NAŞİT ÖZCAN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Avrenos'un Müşterileri

Şenlikname

Dışarıda 3

Vatikan’ın Şifresi: Bir Temel Macerası

NAŞİT ÖZCAN HANGİ OYUNLARDA OYNADI?

Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye

Titanik Orkestrası

Tanrım Beni Baştan Yarat

Ay, Uyuyor muydun Afedersin

Uçurtmanın Kuyruğu

Boing Boing

Kadın ile Memur

Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım

Moliere ya da Kara Komplo

Barışa Şans Verin

Kafes Arkasında

Ağrı Dağı Efsanesi

İkinci Nöbetçinin Sıkıntıları

Resimli Osmanlı Tarihi

Barış Kervanı

Fareli Köyün Kavalcısı

Deli Eder İnsanı Bu Dünya

Oidipus

Yıldızcı Kral ve Soytarısı

Gölgenin Canı

Kafkas Tebeşir Dairesi

Ben Çalmadım (Çocuk Oyunu)

Aslan Asker Şvayk

Sait Hop Sait

Şen Sazın Bülbülleri