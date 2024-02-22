Yargıç Ahmet Çakmak'a savunma öncesi zorluk

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3. kez Cumhurbaşkanı Seçimi’nde aday olmasını Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) taşıyan Yargıç Ahmet Çakmak, HSK’de savunmasını yaptı. HSK’ye girişte Ahmet Çakmak’a ve avukatları İsmail Sami Çakmak ile İsmail Karadağ’a zorluk çıkarıldı.

Aytunç Ürkmez
Yayınlanma: 22.02.2024 - 03:00
Yargıç Ahmet Çakmak'a savunma öncesi zorluk
Abone Ol google-news

Yargıç Ahmet Çakmak, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez aday olmasını Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) taşıyarak itiraz etmişti. 

Bunun üzerine Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından iki kez yer değiştirme cezası verilen Çakmak’ın meslekten çıkarılması da talep edildi. Çakmak, dün HSK’ye savunmasını yaptı.

Göz Atın
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaları ‘işkence’den yargılanacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaları ‘işkence’den yargılanacak
Son dakika... Bakan Işıkhan duyurdu: Emeklinin ek zammı yükseltildi

Son dakika... Bakan Işıkhan duyurdu: Emeklinin ek zammı yükseltildi

HSK’ye girişte Ahmet Çakmak’a ve avukatları İsmail Sami Çakmak ile İsmail Karadağ’a zorluk çıkarıldı. Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kararına karşın Çakmak ve avukatının üstü aranıp çantaları “x-Ray” cihazından geçirilmek istendi. Yargıç Çakmak ile avukatları olayla ilgili tutanak tuttu. Ayrıca avukat İsmail Çakmak, Yargıç Ahmet Çakmak’ın savunması sırasında da avukatların salona sokulmak istenmediğini, salona zorla girebildiklerini belirtti. 

 


Recep Tayyip Erdoğan haberleri Ahmet Çakmak haberleri Hakimler ve Savcılar Kurulu haberleri

İlgili Haberler

Erdoğan'ın adaylığına itiraz ettiği için meslekten ihraç edilen Ahmet Çakmak için yeniden başvuru

Erdoğan'ın adaylığına itiraz ettiği için meslekten ihraç edilen Ahmet Çakmak için yeniden başvuru
Ahmet Çakmak'ın ihracı Meclis'e taşındı: Yargı bağımsızlığına gölge düşürüldü

Ahmet Çakmak'ın ihracı Meclis'e taşındı: Yargı bağımsızlığına gölge düşürüldü
Yargıç Ahmet Çakmak'ın meslekten çıkarılmasına muhalefetten tepki: Kimse özgür olamaz

Yargıç Ahmet Çakmak'ın meslekten çıkarılmasına muhalefetten tepki: Kimse özgür olamaz
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İddia: DEM Parti ve CHP, Gebze'de Erkan Baş'ı destekleyecek

İddia: DEM Parti ve CHP, Gebze'de Erkan Baş'ı destekleyecek
Evde besliyordu… Gila Canavarı tarafından ısırılan adam öldü

Evde besliyordu… Gila Canavarı tarafından ısırılan adam öldü
Suudi Arabistan'da bir ilk: Güzellik yarışmasına gönderildi

Suudi Arabistan'da bir ilk: Güzellik yarışmasına gönderildi
Putin’in Navalny’den sonraki yeni hedefi belli oldu iddiası!

Putin’in Navalny’den sonraki yeni hedefi belli oldu iddiası!
'Bu hesabı herkes vermek zorunda' demişti: Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı

'Bu hesabı herkes vermek zorunda' demişti: Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı
Mısır’ın görkemli yapısı: Büyük Piramit’in zirve taşı gizemi!

Mısır’ın görkemli yapısı: Büyük Piramit’in zirve taşı gizemi!
'Kaçak sigara' iddiası... Mersin'deki iddiaların ardından Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı

'Kaçak sigara' iddiası... Mersin'deki iddiaların ardından Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı
Toplu arı ölümlerinin arkasında ne var? 2-3 derecelik sıcaklık farkı ölümlere neden oluyor…

Toplu arı ölümlerinin arkasında ne var? 2-3 derecelik sıcaklık farkı ölümlere neden oluyor…