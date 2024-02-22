Yargıç Ahmet Çakmak'a savunma öncesi zorluk

Yayınlanma: 22.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 22.02.2024 - 04:09

Yargıç Ahmet Çakmak, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez aday olmasını Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) taşıyarak itiraz etmişti.

Bunun üzerine Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından iki kez yer değiştirme cezası verilen Çakmak’ın meslekten çıkarılması da talep edildi. Çakmak, dün HSK’ye savunmasını yaptı.

HSK’ye girişte Ahmet Çakmak’a ve avukatları İsmail Sami Çakmak ile İsmail Karadağ’a zorluk çıkarıldı. Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kararına karşın Çakmak ve avukatının üstü aranıp çantaları “x-Ray” cihazından geçirilmek istendi. Yargıç Çakmak ile avukatları olayla ilgili tutanak tuttu. Ayrıca avukat İsmail Çakmak, Yargıç Ahmet Çakmak’ın savunması sırasında da avukatların salona sokulmak istenmediğini, salona zorla girebildiklerini belirtti.