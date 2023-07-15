Ahmet Çakmak'ın ihracı Meclis'e taşındı: Yargı bağımsızlığına gölge düşürüldü

Yayınlanma: 15.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 15.07.2023 - 03:00

Erdoğan’ın üçüncü kez adaylığına itiraz etmesinin ardından hakkında soruşturma başlatılmasıyla gündeme gelen yargıç Çakmak, resmi yazışmalarda “kalın yazı tipi kullanması”, bir dilekçesinde “AİHM’e gideceğim, dosyamın Güldür Güldür şova parodi olacak olaylardan oluştuğunu bahsedeceğim” demesi, 12 yaşındaki çocuğun tutuklanmasını isteyen savcının eğitime alınmasını istemesi gibi gerekçelerle açılan soruşturmalar sonucu meslek çıkarıldı.

Karar, Meclis’e taşındı. CHP’li Emir, Tunç’un yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi. “Açılan soruşturma gerekçelerine ve sonuçlarına bakıldığında alınan kararın tamamen keyfi bir cezalandırma olduğu ortada” diyen Emir, “FETÖ ile mücadele ettiğini iddia eden iktidar, FETÖ yöntemleri ile cezalandırmalarına devam etmektedir. Hâkim Ahmet Çakmak’a verilen cezalar da bu yöntemi açıkça ortaya koymakta ve iktidarın yargı üzerindeki siyasi baskısını halen devam ettirdiğini göstermektedir” ifadelerini kullandı.

(Murat Emir)

‘BASKIYI ORTAYA KOYUYOR’

Çakmak’ın meslekten çıkarılmasının yargı bağımsızlığına gölge düşürdüğünü vurgulayan Emir, “Aynı zamanda iktidarın HSK üzerinde baskı kurduğunu açıkça ortaya koymaktadır” derken, Tunç’a şu soruları yöneltti:

“Hâkim Ahmet Çakmak, ‘resmi yazışmalarda kalın yazı tipi kullandığı’ ve ‘adliyenin boş kısmına spor salonu yapılmasını istemesi’ gerekçeleri ile soruşturma geçirdi mi? İhraç edilmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3. kez adaylığına itiraz etmesinin katkısı var mı?”

‘TAYYİBAN REJİMİNİN MUHAFIZI’

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da Çakmak’ın meslek çıkarılmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Uysal, “Bu ülkede taşlar bağlanmış, gerisi salıverilmiş. Erdoğan’ın apaçık hukuksuzluk olan 3. kez adaylığına itiraz eden hakim meslekten ihraç ediliyor. HSK olmuş adeta ‘Tayyiban’ rejiminin muhafızı” dedi.

Bu ülkede taşlar bağlanmış gerisi salıverilmiş…

Erdoğan’ın apaçık hukuksuzluk olan 3. Kez adaylığına itiraz eden hakim meslekten ihraç ediliyor.

Hsk olmuş adeta Tayyiban rejiminin muhafızı! — Gültekin Uysal (@DpGultekinUysal) July 14, 2023

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise “Devlet geleneğinin, hukuk ilkelerinin yıkıldığı, 4 bin senelik devlet geleneğine sahip Türk devletinin çadır devletine dönüştürüldüğü bir dönem yaşıyoruz. 4 bin senelik tarihimizde bu tür müptezel fetret dönemleri daha önce de olmuştu. Her seferinde devlet ve milletin kök geleneği geri geldi. Geldiği zaman bu dönemin suç ortakları ne yapacaklar düşünmeli” ifadelerini kullandı.