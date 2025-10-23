Yargıda Ekrem İmamoğlu davası krizi... Hakim, iktidar medyasının hedefi oldu!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, tartışmalı bir şekilde iptal edilen üniversite diploması ile ilgili davanın ikinci duruşması için 20 Ekim'de hakim karşısında çıktı.

Mahkemede hem salon krizi, duruşma öncesinde de jandarma ve avukatlar arasında gerginlik yaşandı. Uzun tartışmalar sonucunda ise; duruşma daha büyük bir salona alındı.

HAKİMİN ADINI AÇIK AÇIK YAZDILAR!

Yaşanan krizin ardından iktidar medyası ile yargı kulisleri üzerine haberler yapan Sontv adlı site, duruşmanın hakimini hedef aldı.

Hakimin duruşmayı geniş salonda gerçekleştirmesini eleştiren Sontv, "Neden bu ısrar?" sorusunu yöneltti.

Hakim A.D.'nin adını açık bir şekilde yazan Sontv; yaşananların yargı kulislerinde 'İmamoğlu'nu mağdur gösterme zeminini bilerek güçlendirdiği' konuşmalarına neden olduğunu ileri sürdü.

Ayrıca Sontv; 947 kişilik salonun tercih edilmesi yerine 300 kişilik salonların tercih edilebileceğini ve bu durumun "Orantısız ve sembolik bilinçli bir tercih" olduğunu yazdı.

"YERİNE BAKAN HAKİM 98 KİŞİLİK SALONU YETERLİ BULMUŞTU"

Hakim A.D.'nin duruşmadan önce izinli olması nedeniyle yerine bakan hakimin, 98 kişilik salonu yeterli bulduğuna dikkat çeken Sontv, haberde şunları kaydetti:

"Yargı çevrelerinde hakim A.D.'nin 1 nolu salon ısrarının neyi amaçladığı merak konusu?"

Haberde; bir yargı mensubunun da, şu değerlendirmeyi yaptığı iddia edildi:

"947 kişilik salon toplu davalar içindir. Tek sanıklı ve tutuksuz bir dosyada bu tercihin anlaşılır bir yönü yok. Bu güvenlik gerekçesiyle değil, dikkat çekme arzusuyla açıklanabilir.”

"İMAMOĞLU’NU MAĞDUR GÖSTERME ÇABASINA ZEMİN HAZIRLIYOR"

Bir başka üst düzey hakimin yorumuna da haberde yer veren Sontv, şunları aktardı:

"Biz de duruşma yönetiyoruz. Ancak bu yönetim şekli adalete güveni zedeliyor. Meslektaşım Hakim A.D. aldığı kararlarla Ekrem İmamoğlu’nu mağdur gösterme çabasına zemin hazırlıyor. Savunma hakkının kısıtlandığı görüntüsünü bilerek güçlendirdiği izlenimi oluşuyor. Tek kişiyi bin kişilik salonda ısrarla yargılamak istemenin anlaşılır hiçbir izahı yok."

MEHMET PEHLİVAN TALEBİNE DE DİKKAT ÇEKİLDİ!

Öte yandan haberde; bir önceki duruşmada Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan'ı savunma için talep etmesi ve duruşma hakiminin bunun onaylamasına da dikkat çekildi.

Sontv, hakimin bu tutumunun da şöyle eleştirildiğini öne sürdü:

"İlk duruşmada tutuklu avukat Mehmet Pehlivan, cezaevinden SEGBİS aracılığıyla savunmaya bağlanmış; 'Cezaevindeyim, cübbem yok; nasıl savunma yapayım?' diyerek mahkeme başkanına tepki göstermişti. Bu karar, hukuk çevrelerinde savunma hakkının açık ihlali olarak değerlendirildi. Hukukçulara göre A.D.'nin bu uygulaması 'savunmayı teknik olarak var, fiilen yok' hale getirdi."

"YARGILAMANIN 'ADİL DEĞİL, POLİTİK BİR VİTRİN' HALİNE GELDİĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR"

Yargı camiasının hakim A.D. ile ilgili, 'görünürlük' peşinde olduğunu söylediğini iddia eden Sontv, haberin sonunda da, şu ifadeleri kullandı:

"Adalet çevreleri, A.D.'nin hem SEGBİS kararı hem de salon tercihinde görünürlük arayışını ön plana çıkardığı görüşünde. Bir başka yargı üyesi, 'Yargı dikkat çekmeye değil, güven vermeye çalışmalıdır. Bu süreçte olumsuz anlamda yargılamaya dikkat çekildi ama adalete olan güven kaybettirildi.' değerlendirmesini yaptı.

Bu kararların ardından kamuoyunda: 'Ekrem İmamoğlu’nu savunacak avukata bile savunma hakkı vermediler' yorumları yaygınlaştı. Dava, hukuki bir süreçten çıkıp adalet algısı ve yargı güveni tartışmasına dönüştü. Yargılamanın kamuoyu gözünde 'adil değil, politik bir vitrin' haline geldiği değerlendiriliyor.

Üçüncü celse, 8 Aralık 2025’te Silivri Yerleşkesi’nde yapılacak. Henüz hangi salonun kullanılacağı açıklanmadı, ancak Hakim A.D.'nin yeniden 1 Nolu salona dönme olasılığı konuşuluyor. Yargı çevrelerinde hâkim olan kanaat net: 'Bu dosyada yalnız sanık değil, yargının itibarı ve adaletin ölçülülük anlayışı da maalesef yargılanıyor.'"

İMAMOĞLU’NA HAKARET EDİP, HSK’YE ‘AÇIĞA ALIN’ ÇAĞRISI YAPMIŞTI!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da, Ekrem İmamoğlu hakkında açılan bilirkişi davasının 26 Eylül'de görülen ikinci duruşmasının ardından, skandal bir paylaşımda bulunmuştu.

Saral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; İmamoğlu’na hakaret etmiş, mahkeme heyetini de şu sözlerle hedef göstermişti:

"Bu kalıpsıza bu şovları kim yaptırıyor. Davalar basına kapalı olarak yapılır. Telefon ya da video kamera gibi cihazların duruşma salonuna sokulması yasaktır. Hal böyle iken bu çekimlerin yapılmasına göz yuman mahkeme heyeti acilen açığa alınmalıdır. HSK'yı göreve davet ediyorum."