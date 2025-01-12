Yargılanan teğmenlere emekli askerler destek açıklaması paylaştı: 'Nasıl suç olabilir?'

Yayınlanma: 12.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 12.01.2025 - 04:00

Kara Harp Okulu’nda resmi mezuniyet töreni sonrası kılıç çatarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganları atan ve TSK’den ihraçla karşı karşıya kalan teğmenlere emekli askerlerden destek geldi.

Teğmenlerin disiplin kuruluna sevk edilmesine tepki gösteren emekli askerler İzmir Konak’ta bir araya geldi. “Teğmenime Dokunma” başlıklı basın açıklaması yapan emekli askerler, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atarak “Subay Andı”nı okudu.

‘KİMİN ASKERİ OLMALILAR’

Grup adına açıklama yapan emekli jandarma Tuğgeneral gazi Şerafettin Kaplan, “Laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını, ülkenin bölünmez bütünlüğünü, Türk ulusunun namus ve şerefini korumaya ant içmek nasıl rahatsızlığa neden olabilir. Olaydan iki hafta önce, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda, komuta kademesi huzurunda yapılan bir törende ant içilmiş ve görevli subaylarca kutlanmıştır. Teğmen olmanın heyecanını yaşayan, yıldızlarını yeni takmış gençlerin bir araya gelip mezuniyetlerini özel olarak kutlamak istemelerinin disiplinsizlikle ne ilgisi olabilir? ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ diyen teğmenlerin eylemi nasıl oluyor da suç kapsamına alınabiliyor? Hukuka aykırı olarak ayırma ve ceza karara alınırsa, o zaman karara imza atanlara sormak gerekir: Teğmenlerin kimin askeri olmasını isterdiniz?” diye sordu.

BAĞCIOĞLU: OLUMLU SONUÇ BEKLIYORUZ

Emekli askerlerin katılımıyla düzenlenen “Teğmenime Dokunma” başlıklı basın açıklamasına katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, basın açıklamasının ardından 16 Ocak Perşembe günü Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nun, beş teğmenin durumunu değerlendireceğini, aynı gün aynı saatte Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nun da üç idareci personelin durumunu ele alınacağını öğrendiklerini söyledi. Bağcıoğlu, “Avukatlar, bu sürecin bütün delil ve bulgularını ortaya koydular. Yüksek Disiplin Kurulu’ndaki general ve subayların bu konudaki değerlendirmelerini, askerlik ruhu, askerlik onuru, silah arkadaşlığı ruhu ve en önemlisi hukukun temel değerlerine uygun olarak yapacaklarına gönülden inanıyoruz ve olumlu sonuçları bekliyoruz” dedi.