Yargıtay Başkanı Akarca: 'Yargının sorunları elbette var'
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, "Elbette, yargının sorunları var" dedi. Akarca, ayrıca "Yargı sorunlarının çözümünde hem devletimizde hem de hükümetimizde çözüm iradesi var" iddiasında bulundu.
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, yargı reformu çalışmalarının paydaşı olduklarını belirterek, "Elbette, yargının sorunları var ama bu yargı sorunlarının çözümünde hem devletimizde hem de hükümetimizde çözüm iradesi var" dedi.
Akarca, Yargıtay Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Afyonkarahisar'da Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti.
'YARGITAY'DAKİ İŞ YÜKÜ HER GEÇEN GÜN AZALIYOR'
Akarca, burada yaptığı konuşmada, bir gazetecinin, Yargıtay'ın yargı reformu hakkındaki çalışmaları hakkındaki görüşlerini sorması üzerine, şu yanıtı verdi:
"Hepinizin bildiği üzere Adalet Bakanlığı'mız yargı reformu çalışmalarına devam etmektedir. Bunların en önemli paydaşlarından biri de Yargıtay'ımızdır. Yargıtay'ımızda yine yargı reformlarına uygun olarak süreçler devam etmektedir. 46 daireli Yargıtay'dan 24 daireli Yargıtay'a geçiş sağlanmış durumdadır. Yargıtay'daki iş yükü istinafların faaliyete geçmesiyle birlikte her geçen gün azalmaktadır. Elbette, yargının sorunları var ama bu yargı sorunlarının çözümünde hem devletimizde hem de hükümetimizde çözüm iradesi var. Bu irade içerisinde gerekli bütün çabayı, bütün meslektaşlarımızla birlikte yerine getirme gayreti içerisindeyiz."
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