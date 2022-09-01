Yargıtay Başkanı Akarca yeni adli yıla ilişkin kutlama mesajı yayımladı

01 Eylül 2022 Perşembe, 09:42

1 Eylül itibarıyla yeni adli yıl başladı.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanlığı'nın internet sitesinde yer verilen mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan hakları ilkelerine bağlı kalarak, adaletin hızlı, bağımsız ve tarafsız bir şekilde tesis edilmesi için fedakarca görev yapan, başta hakim, savcı ve avukatlarımız olmak üzere, adalet sistemimiz içerisindeki tüm yargı çalışanlarımıza ve Yargıtayımızın değerli mensuplarına görevlerinde başarılar diliyor, yeni adli yılın ülkemize, milletimize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."