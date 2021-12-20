Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu'ndan, 'adli yıl açılış' soruşturma başvurusu için yanıt

20 Aralık 2021 Pazartesi, 04:00

Hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun, adli yıl açılışında yaşananlar nedeniyle hem Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca’nın görevden el çektirilmesi hem de hakkında adli süreç başlatılması istemiyle yaptığı başvuruya, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu bir cümlelik yanıt verdi. Yanıtta, “soruşturma açılmasını gerektirir nitelikte görülmediğinden dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verildiği” belirtildi. Eminağaoğlu, “Kurul, adli ve disiplin yönünden sorumluluk altına girmiştir” tepkisini gösterdi.

Yeni adli yıl açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın da katılımıyla gerçekleştirilmiş, açılışta dua okuyan Erbaş, yargı mensupları dahil olmak üzere törene katılan herkesi “kul” olarak nitelendirmişti. Erbaş, “İnanç, sokakta, mahallede, şehirde olmasın, insanın içinde olsun gibi bir anlayış var. İnsanla Allah arasında olsun, evine, ticaretine, siyasetine, adaletine, yargısına yansımasın... Görüyorsunuz ortalığı ayağa kaldırıyorlar” demişti. Hukukçu Eminağaoğlu, hem Akarca hem de Erbaş hakkında adli ve disiplin süreçlerinin işletilmesi istemiyle başvurularda bulunmuştu. Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, 9 Aralık’taki toplantısında dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verdi. Gerekçe olarak ise dosyanın “soruşturma açılmasını gerektirir nitelikte görülmemesi” gösterildi. Kurulun kararının kesin nitelikli olması nedeniyle karara ilişkin itiraz yolu kapalı.

"KURUL SORUMLULUK ALTINDA"

Karara ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Eminağaoğlu, “adli yıl açılış töreninde Yargıtay’ın kurumsal kimliğinin yanı sıra laik hukuka ve anayasanın değiştirilemez hükümlerine saldırı gerçekleştirildiğini” vurgulayarak, “Bu saldırıyı gerçekleştirenin Yargıtay başkanı olması son derece vahim. Bugün artık yerel mahkemelerde, Hakimler ve Savcılar Kurulu’nda değil, yüksek yargıda da yargı bağımsızlığı sorununun en ileri derecede yaşandığı bir dönem içinde bulunuyoruz. Verilen bu kararla Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu da adli ve disiplin yönünden sorumluluk altına girmiştir” dedi. Eminağaoğlu, karara ilişkin Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yolunun kapalı olduğuna işaret ederek, mahkeme erişim hakkının kısıtlandığını, bu nedenle kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıyacağını söyledi.