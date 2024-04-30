Yargıtay Başkanlığı seçiminin 29. turunda da sonuç çıkmadı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 29. turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.

AA
Yayınlanma: 30.04.2024 - 11:25
Yargıtay Başkanlığı seçiminin 29. turunda da sonuç çıkmadı
Abone Ol google-news

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu.

Bu kapsamda Yüksek Mahkeme'nin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi sandık başına gitti.

Seçimin ilk 28 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle 29. tur oylaması yapıldı.

Son oylamada en yüksek oyu alan iki adayın katılabildiği oylama sonucu 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 141, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 116 oy aldı. Seçime katılım 322 olarak kayıtlara geçerken, 13 boş oy kullanıldı, 52 oy da geçersiz sayıldı.

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 30. tur oylamayla devam ediliyor. Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.


yargıtay haberleri seçimler haberleri Seçim haberleri

İlgili Haberler

Cinsel istismar sanığına verilen cezayı Yargıtay bozdu

Cinsel istismar sanığına verilen cezayı Yargıtay bozdu
Yargıtay seçimi kördüğüm oldu: 24. turdan da sonuç çıkmadı

Yargıtay seçimi kördüğüm oldu: 24. turdan da sonuç çıkmadı
Bu sefer de olmadı: Yargıtay Başkanlığı seçiminde 25. turda da sonuç çıkmadı

Bu sefer de olmadı: Yargıtay Başkanlığı seçiminde 25. turda da sonuç çıkmadı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İş cinayetlerine 'kader' diyen Erdoğan, CHP'yi hedef aldı: 'İhmalsizlik...'

İş cinayetlerine 'kader' diyen Erdoğan, CHP'yi hedef aldı: 'İhmalsizlik...'
Kurbanlık fiyatları belli oldu: Büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları ne olacak? İşte hisse bedelleri…

Kurbanlık fiyatları belli oldu: Büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları ne olacak? İşte hisse bedelleri…
‘Dikkatsizlik’ demişlerdi: Limak ‘milliyet farkını’ yıllardır alıyormuş!

‘Dikkatsizlik’ demişlerdi: Limak ‘milliyet farkını’ yıllardır alıyormuş!
Akp’den 1 Mayıs’ta ulaşıma engel:1 Mayıs’ta hangi yollar trafiğe kapalı? İşte kapanacak yollar ve alternatif güzergâhlar…

Akp’den 1 Mayıs’ta ulaşıma engel:1 Mayıs’ta hangi yollar trafiğe kapalı? İşte kapanacak yollar ve alternatif güzergâhlar…
Fransız oyuncu Gerard Depardieu, cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltına alındı

Fransız oyuncu Gerard Depardieu, cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltına alındı
Ünlü rapçi Kanye West, porno sitesi açıyor!

Ünlü rapçi Kanye West, porno sitesi açıyor!
CHP'den Taksim açıklaması: 'Biz Taksim’den vazgeçmiyoruz…'

CHP'den Taksim açıklaması: 'Biz Taksim’den vazgeçmiyoruz…'
Acun Ilıcalı yeni takımını duyurdu: ‘İki ay boyunca araştırdık…’

Acun Ilıcalı yeni takımını duyurdu: ‘İki ay boyunca araştırdık…’