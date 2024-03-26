Yargıtay Başkanlığı seçiminin beşinci turunda da sonuç çıkmadı: Seçim yarına kaldı
Yargıtay Başkanlığı seçiminin beşinci tur oylamasında Mehmet Akarca 105, Ömer Kerkez 127, Muhsin Şentürk 96 oy aldı. Hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle seçime yarın altıncı tur oylamasıyla devam edilecek.
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılmaya başlanan başkanlık seçimlerinin beşinci turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. Seçime yarın altıncı tur oylamasıyla devam edilecek.
Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilmiş, 4 yıllık görev süresi pazar günü itibarıyla dolmuştu.
Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da sandık kuruldu ve dün saat 08.00 itibarıyla Yargıtay üyeleri sandık başına gitti.
Seçimin ilk dört turunda hiçbir adayın 348 olan Yargıtay üye sayısının salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün beşinci tur oylama yapıldı.
Oylama sonucu Yargıtay Başkanı Akarca 105, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 127, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 96 oy aldı.
SEÇİM YİNE YARINA KALDI
Bu sonuçla seçim yarın yapılacak altıncı tur oylamasına kaldı. Altıncı tur oylamasına yeniden adaylık başvurusunda bulunanlar da katılabilecek.
Seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.
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